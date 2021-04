Colegio Médico dice autoridades no tienen control sobre las bebidas alcohólicas adulteradas

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, hizo un llamado a la población, para que eviten el consumo de alcohol.

En un comunicado, explicó que esta advertencia se debe a la situación que vive el país, donde se registrar altos niveles de mortalidad como producto del consumo de alcohol adulterado con metanol, una sustancia está altamente mortal.

Destacó que estas falsificaciones han producido el fallecimiento de más de 90 dominicanos en lo que va del presente año, sin incluir el subregistro.

"Hacemos un llamado porque las autoridades competentes has demostrado no tener el control sobre esta problemática sanitaria hoy no se sabe cuál es la bebida alcohólica que está o no adulterada con Metanol", indicó.

Solicitó cerrar los establecimientos que se dedican a esta mala práctica, y que se someta a la justicia a quienes se han dedicado a cometer este tipo de crimen.