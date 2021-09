Debate sobre el estado de la Unión, escritura adecuada

En la denominación debate sobre el estado de la Unión, solo el término Unión se escribe con mayúscula inicial, pues se trata de la forma común de referirse a uno de los muchos debates que se celebran en el Parlamento Europeo.

Sin embargo, suele verse escrita en algunos medios de otras formas: «El Parlamento Europeo celebra este miércoles el debate sobre el Estado de la Unión», «El debate sobre el Estado de la Unión es una cita anual en septiembre que inaugura el comienzo del curso político tras el receso estival» o «Discurso de Úrsula von der Leyen en el Debate Sobre el Estado de la Unión».

Debate no es un nombre propio y, por lo tanto, debe escribirse con inicial minúscula; tampoco se escribe con inicial mayúscula estado, ya que en este contexto se usa con el significado de ‘situación en que se encuentra algo’ (no con el de ‘órganos de gobierno de un país’), sin embargo, unión es la denominación acortada de Unión Europea, por lo que es adecuado escribirlo con mayúscula.

Por todo ello, en los anteriores ejemplos lo indicado habría sido escribir: «El Parlamento Europeo celebra este miércoles el debate sobre el estado de la Unión», «El debate sobre el estado de la Unión es una cita anual en septiembre que inaugura el comienzo del curso político tras el receso estival» y «Discurso de Úrsula von der Leyen en el debate sobre el estado de la Unión».

Sin embargo, la denominación debate sobre el estado de la nación sí se escribe completamente en minúscula porque nación es un sustantivo que en este contexto es sinónimo de país, no de Estado. De modo que un ejemplo como «El Debate sobre el Estado de la Nación no se celebra desde 2015» debería haberse escrito «El debate sobre el estado de la nación no se celebra desde 2015».