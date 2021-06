Dominicanos salen a vacunarse contra el coronavirus

Luis Abinader invita a la población a aplicarse la vacuna para iniciar el proceso de normalización definitiva

Movidos con el temor y la angustia de resultar contagiados con la covid-19, decenas de ciudadanos asistieron ayer al inicio de la jornada de vacunación especial que busca mitigar la enfermedad infectocontagiosa en las demarcaciones que presentan mayor índice de positividad.

En un recorrido por diversos centros de vacunación en barrios populosos del Distrito Nacional y de Santo Domingo Este, el presidente Luis Abinader valoró como exitoso el proceso de inoculación.

“Esta jornada ha empezado con gran éxito. Hemos visto personas mayores tomándose la primera dosis que de manera inexplicable no lo habían hecho, pero también han acudido muchos jóvenes en todo el Gran Santo Domingo”, expuso el mandatario.

Hizo un llamado a la población para que todos acudan y no se queden sin recibir el preparado, para así controlar el rebrote de la covid-19 y encaminar al país a la normalización definitiva. “Cada dominicano, cada joven, cada persona adulta debe vacunarse, por su salud, la de su gente y la de otros”, expresó.

Reiteró que el proceso de vacunación masiva también se estará realizando en San Cristóbal, Peravia y Azua hasta el próximo domingo, instando a los residentes de las referidas demarcaciones a no quedarse en casa y asistir al puesto de vacunación más cercano a inocularse.

El jefe de Estado visitó los clubes Renacer en Guachupita, Bomberito en los Guandules y Los Billeteros en los Tres Brazos.

Primera Dama: “No hay chip, no hay imán”

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, exhortó a la población a vacunarse para superar la crisis sanitaria y los rebrotes de covid-19 que azotan al país.

“No hay chip, no hay imán. Son vacunas como las que nos pusieron cuando el polio. El país debe avanzar. Debemos unirnos”, expresó Arbaje al tiempo que defendió la efectividad de los fármacos que se aplican contra el coronavirus.

Indicó que mientras más personas estén vacunadas, menos internamientos se reportarán. Citó casos de adultos mayores con más de 80 años de edad que fueron alcanzados por el virus, pero su cuadro clínico no se agravó gracias a que estaban inoculados.

“El esfuerzo que se ha hecho para conseguir la vacuna ha sido inmenso y debemos valorarlo. Es cierto que nos hemos endeudado, pero es por la salud de la gente. Lo que menos quiere un presidente es tomar préstamos”, manifestó.

Jornada en San Cristóbal

En la cuna de la Constitución el proceso de inmunización fue encabezado por José Montas, alcalde de la provincia; Pura Casilla, gobernadora; Jesús (Chu) Vásquez, ministro de Interior y Policía, y Rafael Salazar, director de la Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

“Realmente todas las instituciones públicas, las entidades comunitarias y la sociedad de San Cristóbal en sentido general, se han unido con la única finalidad de garantizar que todos los munícipes acudan a vacunarse”, expresó José Montás, al conversar con la prensa.

Exhortó a la población a colocarse la vacuna, al tiempo que motivó a los inoculados a seguir respetando el protocolo sanitario, es decir, continuar con el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas para poder erradicar la pandemia del coronavirus.

Manifestó que la citada demarcación tiene 101 puestos habilitados para administrar el preparado anticovid-19, con 30 centros ubicados en el municipio cabecera.

Sin embargo, tres de los puntos de inoculación disponibles para colocar el fármaco permanecían con sus puertas cerradas, creando disgusto en los individuos que se acercaban a los establecimientos a inocularse.

Tal es el caso de la señora Olga Lidia Aybar, de 55 años, quien esperó desde las seis de la mañana en las afueras del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) para administrarse la vacuna.

La dama acudió a la sede del ente gubernamental en la provincia en busca de la segunda dosis del antígeno, pero se retiró a su residencia sin recibir el medicamento que contrarresta el contagio de la afección viral.

Simeón Dipré, también de 55 años, se quejó de encontrar el “puesto de vacunación” vacío, sin un personal de Salud Pública que le indique a dónde acudir a aplicarse el antígeno.

“Yo vine a vacunarme y aquí no se ha presentado nadie (…), debería de haber una persona que orientara a la gente, si van a vacunar o no”, señaló. Otros de los centros que no abrieron al público fueron los ubicados en la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en el Politécnico Loyola.

Escenarios distintos

El ambiente era diferente en la Gobernación Provincial. Con entusiasmo, allí se dieron cita hombres y mujeres de todas las edades a colocarse la vacuna contra el coronavirus.

Uno de los asistentes fue Ramón Díaz de 65 años de edad. El señor narró a este medio que el principal motivo para vacunarse fue ver morir a compañeros de trabajo contagiados con el padecimiento. “El covid mata a cualquiera rápido (…), el que no se quiere vacunar se quiere morir. Es una gripe que le va a dar a todo el mundo”, aseguró el adulto mayor a quien se le administró la segunda dosis del preparado de la farmacéutica china Sinovac.

Otro de los vacunados fue Gabriel Cuello de 23 años de edad, tras colocarse el biológico por primera vez, dijo no sentir ningún efecto secundario del fármaco aplicado.

El joven, quien se animó a vacunarse para colaborar con las autoridades, invitó a los menores de 30 años a pensar en los demás, exhortándolos a vacunarse para evitar contagios en familiares y allegados que pertenezcan al grupo de riesgo de la patología.

Lo mismo sucedió en el Comedor Económico ubicado en el sector Lavapiés, donde cientos de personas acudieron a vacunarse.

Así lo hizo Luis Reyes de 32 años de edad, quien destacó la importancia de la vacuna para protegerse del virus de la Sars Cov 2.

“Esta crisis va de mal en peor y si nos vacunamos todos, entonces ya las cosas podrían ir marchando mejor”, precisó.

Motivada por sus hijos, la señora Belkis Suárez también acudió al citado centro a recibir el antígeno anticovid-19.

La dama de 66 años contó a elCaribe, que le tenía miedo a la vacuna por las reacciones contraproducentes que sufrieron algunas personas después de inocularse; sin embargo, el incremento de casos positivos en la provincia, le hizo cambiar de opinión.

“Es importante vacunarse, a pesar de que no te va a cubrir inmediatamente, con el tiempo la efectividad va aumentando (…), no hay otra forma de protegerse que no sea vacunándonos”, precisó.

Pasada las 10:00 de la mañana, en la Capilla Santo Tomás de Villanueva ubicada en el barrio Pueblo Nuevo, miembros del órgano rector de salud habían aplicado más de 60 vacunas en los comunitarios de la barriada.

Una de las beneficiadas fue Marisol Linares Cabrera de 29 años, quien corrió a vacunarse al templo religioso ante el aumento de personas ingresadas en los centros sanitarios por el covid-19.

Según los boletines epidemiológicos, la provincia sureña tiene 9 mil 625 contagios acumulados, con 73 casos nuevos y 180 fallecimientos.

Nuevos centros

Además de transportar a personas a distintas locaciones del Gran Santo Domingo, las estaciones del Metro y el Teleférico se unieron al Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus.

Muchos reaccionaron sorprendidos con los nuevos puestos de vacunación. Thalía Flen de 26 años de edad, salió de su casa por asuntos personales, aunque no quería vacunarse, no desaprovechó el momento para colocarse la primera dosis de la vacuna en la estación Francisco Gregorio Billini del transporte subterráneo. “El proceso fue muy fácil y no se siente nada, lo hice para salir de eso, dijo”.

RD se acerca a 5 millones de dosis aplicadas

Tras tres meses de vacunación, la República Dominicana se acerca a 5 millones de vacunados contra la covid-19. Hasta la fecha, las autoridades han aplicado 4 millones 625 mil 387 dosis del fármaco anticoronavirus. Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), 3 millones 424 mil 187 personas se han colocado la primera dosis y 1 millón 201 mil 200, ya cuenta con ambas. La meta es completar los cinco millones de dosis aplicadas para el próximo lunes, así lo informó Daniel Rivera, titular del ente gubernamental. El galeno valoró el comportamiento de la población que acudió masivamente a vacunarse en los distintos puntos de vacunación instalados en el Gran Santo Domingo, Azua, Peravia y San Cristóbal. “La única manera de disminuir el contagio es vacunándose todos y de esa manera no tenemos que hablar de camas. Hablaremos de pacientes que le va a dar un cuadro sintomático y no tendremos más agravamientos”, expresó.

Récord diario

168 mil 871 Mayor número de vacunados contra el coronavirus en un día. Salud Pública lo hizo el pasado miércoles.

Dosis

4 millones 625 mil 387 Total de vacunas aplicadas desde que comenzó la ejecución del Plan Nacional de Vacunación.