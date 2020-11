Escogencia de miembros JCE gustó a muchos y disgustó a otros

La escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) ha desatado una polémica en el ámbito político, desde donde diversos actores saludaron la decisión final, pero otros, la rebatieron.



Uno de los que mostró su descontento fue el abogado Eddy Olivares, quien aspiraba a dirigir la JCE, pero fue excluido de las ternas y quien acusó directamente al presidente Luis Abinader de “intromisión” en el proceso.

“No haber sido seleccionado como presidente de la JCE no me afectó en lo personal. Nunca he estado obsesionado con ser presidente de la JCE ni con ningún otro cargo público. Lo que si me preocupa es el grave daño que la infame intromisión, vista por todos, del Poder Ejecutivo en las funciones del Senado de la República, le ha causado a la institucionalidad democrática”, expresó.

Olivares dijo que le preocupa como dirigente y ciudadano “que rodara por el suelo a causa de un correcto compromiso la promesa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del presidente de la República de gobernar con el más estricto apego a la institucionalidad”.

Sectores habrían recomendado al presidente Abinader a Román Jáquez

Según Roberto Rosario, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), fue al presidente Luis Abinader que dijo que varios sectores le propusieron al abogado Román Jáquez para presidir la JCE. “Fue al inverso, el nombre se propuso de manera inversa. A Román se lo propusieron a Abinader personas vinculadas a sectores de la iglesia y del empresariado. Abinader le comenta a Leonel que esos sectores le habían propuesto a esa persona y él le dice que no tiene inconveniente. Usted puede escribirlo que es así”, comentó Rosario al ser cuestionado en una entrevista sobre los rumores que atribuyen dicha recomendación al expresidente Fernández.

Rosario, quien fue presidente de este organismo electoral, sostuvo que la Fuerza del Pueblo apoyó al nuevo presidente de la Junta, porque entiende que en ese puesto debe de estar una persona que resista la presión de los grupos de poder del país y del propio gobierno.

De los Santos dice Olivares fue excluido por mandato del PRM

En este mismo contexto, el presidente de la comisión que evaluó los aspirantes a miembros de la JCE, Ricardo de los Santos, afirmó que la exclusión de Olivares de las ternas, se hizo por una decisión de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM). “La dirección ejecutiva del PRM determinó que Eddy Olivares no debería ser miembro de la JCE por la vinculación política con el partido”.

Melanio dice tratan de disminuir al partido

Tras la exlusión de Eddy Olivares de las ternas para los nuevos miembros de la Junta Cetral Electoral, miembros del Partido de la Liberación Dominicana, organización política que propusó al abogado para dirigir el órgano electoral, dijeron que el actual gobierno trata de disminuir al PLD.

Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD, dijo que con la elección de Román Jáquez como presidente de la JCE, el gobierno trata de disminuir el peso específico que tiene esa organización política en la sociedad dominicana, así como las realizaciones de sus gobiernos. Agregó que la Fuerza del Pueblo y el PRM actuaron en coalición en la campaña y en las elecciones congresuales y presidenciales intercambiaron candidaturas en sus boletas, y en la actualidad están actuando como una coalición.

Mientras que el exsenador y miembro del CC del PLD, Charlie Mariotti, advirtió que la actual composición de la JCE anula a esa principal entidad opositora del espacio de interlocución con el oficialismo. Mariotti consideró, además, que la selección del actual presidente del organismo comicial, Román Jáquez, obedece al pago de un favor político.