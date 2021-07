Esta es la lista de nominados al Premio Primero de Agosto 2021

SANTO DOMINGO. - Un total de 179 nominados, distribuidos en 17 categorías y 50 renglones, componen la lista de nominaciones de los Premios Primero de Agosto dado a conocer este miércoles.

La premiación también incluye cuatro reconocimientos especiales al ingeniero Pepe Bonilla por el nacimiento de Rahinte, al compositor Rafael Solano por su labor de productor y conductor de televisión, a la productora y presentadora de televisión Milady De Cabral y al fenecido productor y humorista Milton Peláez.

También se reconocerá el nacimiento de la televisión comercial con la apertura en 1959 de Rahintel, segundo canal en entrar en operación en el territorio dominicano.

La segunda entrega y gala de la premiación será el domingo 1 de agosto, a las 8:00 de la noche, y se transmitirá a través del canal 4RD de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (Certv).

Las entregas a los ganadores serán estrellas del TikTok del país.

La primera entrega se realizó en agosto pasado vía virtual y televisiva en una gala ambientada en los años 50 transmitida por Canal 4RD y conducida por Julie Carlo, Zoila Luna, Georgina Duluc y Miralba Ruiz.

Bajo la idea, creación y producción de Juan Carlos Albelo, la premiación reconoce las producciones audiovisuales realizadas para la televisión dominicana, así como a conductores y productores de televisión que laboran en el extranjero.

A continuación la lista completa de nominados:

Categoría programa diario de Variedades

Renglón contenido diario de variedades

Los nominados son:

1. Show del mediodía

2. Esta Noche Mariasela

3. De extremo a extremo

4. La opción de las doce 13.0

5. Toque de queda

Renglón conductora/conductor programa de variedades

Los nominados son:

1. Mariasela Álvarez

2. Iván Ruiz

3. Caroline Aquino

4. Michael Miguel

5. Nahiony Reyes

Renglón productora/productor de programa de variedades

Los nominados son:

1. Erico Zapata por De extremo a extremo

2. Iván Ruiz por El show del mediodía

3. Laura Santos por Esta noche Mariasela

4. Miguel Alcántara por La Opción 13.0

Renglón conductora/conductor de reparto programa de variedades

Los nominados son:

1. Julio Clemente

2. Diana Lora

3. Nahiony Reyes

4. Faride Raful

5. Sandra Berrocal

Categoría Programa diario de Panel

Renglón contenido diario de panel:

Los nominados son:

1. El Día

2. Hoy Mismo

3. El Despertador

4. Despierta con CDN

Renglón conductora/conductor programa de panel

Los nominados son:

1. Huchi Lora

2. Rosa Encarnación

3. Danny Alcántara

Renglón productora/productor de programa de panel

Los nominados son:

1. Glesenny Jiménez por El Día

2. Oscar Medina, Luis Mejía y Danny Alcántara por Hoy Mismo

3. Rosa Encarnación por El Despertador

4. Oscar Guedez por Despierta con CDN

Categoría programa semanal de panel

Renglón mejor contenido semanal de panel

Los nominados son:

1. Proceso

2. Esta Misma Semana

3. Aeromundo

Renglón conductora/conductor programa semanal de panel

Los nominados son:

1. Huchi Lora

2. Danny Alcántara

3. Guillermo Gómez

Renglón productora/productor de programa de panel

Los nominados son:

1. Danny Alcántara por Proceso

2. Huchi Lora y Diana Lora por Esta Misma Semana

3. Guillermo Gómez por Aeromundo

Categoría noticiero

Renglón contenido noticiero

Los nominados son:

1. Noticias SIN

2. Telenoticias emisión estelar con Roberto Cavada

3. CDN Enfoque Final con Katherine Hernández

4. AN7 Noticias emisión estelar

5. Noticias Telemicro

Renglón conductora/conductor de noticiario de televisión

Los nominados son:

1. Alicia Ortega

2. Roberto Cavada

3. Nairobi Viloria

4. Jessica Hasbún

5. Susie Caraballo

6. Felix Victorino

Categoría programa de cocina

Renglón contenido de cocina

Los nominados son:

1. Clases de cocina con Jaqueline Henríquez

2. La cocina de Wandy

3. Sazonando

Renglón conductora/conductor programa de cocina

Los nominados son:

1. Jacqueline Henríquez

2. Wandy Robles

3. Rosanna Ovalles

Categoría programa de diario de deportes

Renglón contenido diario de deportes

Los nominados son:

1. Deportivas en CDN

2. La voz del fanático

3. Deportes SIN

4. El Tizón Deportivo

Renglón conductora/conductor programa diario de deportes

Los nominados son:

1. Yansen Pujols

2. Juan José Rodríguez

3. Martín Rodríguez

4. Jorge Baujer

5. Carlos Almánzar

Renglón productora/productor programa diario de deportes

Los nominados son:

1. Producción general Teleantillas por Tizón deportivo

2. Yasen Pujols por Deportivas en CDN

3. Martín Rodríguez / Aquiles Ramírez por Deportes SIN

4. Odalis Santiago por La voz del fanático

Categoría programa semanal de deportes

Renglón contenido semanal de deportes

Los nominados son:

1. Impacto deportivo

2. La Semana Deportiva

3. Mister deportes

4. Deporte entre nosotros

Renglón conductora/conductor de programa semanal de deportes

Los nominados son:

1. Franklin Mirabal

2. Frank Camilo

3. Osvaldo Rodríguez Suncar

4. Jorge Baujer

5. Sussy Jimenez

6. Hector J. Cruz

Renglón productora/productor de programa semanal de deportes

Los nominados son:

1. Franklin Mirabal por Impacto deportivo

2. Héctor J. Cruz por La Semana Deportiva

3. Frank Camilo por Mister deportes

4. Osvaldo Rodríguez Suncar por Deporte entre nosotros

Categoría programa de Farándula

Renglón contenido de farándula

Los nominados son:

1. Los Dueños del circo

2. Arte y Medio

Renglón conductora/conductor programa de farándula

Los nominados son:

1. Enrique Crespo

2. Wanda Sánchez

3. Samir Saba

4. Ali David

5. Carlos Batista

Renglón productora/productor de programa de farándula

Los nominados son:

1. Ali David por Los Dueños del circo

2. Wanda Sánchez y Nicole Tamarez por Arte y Medio

Categoría programa de temporada

Renglón contenido de temporada

Los nominados son:

1. Dominicana's Got Talent

2. Master Chef

Renglón conductora/conductor de programa de temporada

Los nominados son:

1. Hony Estrella

2. Karina Larrauri

3. Francisco Vásquez

4. Daniel Sarcos

5. Lizbeth Santos

Renglón conductora/conductor de reparto programa de temporada

Los nominados son:

1. Chef Tita

2. Pamela Sued

3. Nashla Bogaert

4. Raymond Pozo

5. Wady Jáquez

6. El Chef Leandro

Renglón productora/productor de programa de temporada

Los nominados son:

1. Tuto Guerrero Por Dominicana´s Got Talent

2. Manuel Fraiz-Grijalba Por Master Chef

Categoría programa de entrevistas

Renglón contenido de entrevistas

Los nominados son:

1. Noche de Luz

2. Con Jatnna

3. Más Roberto

4. La gran pregunta

Renglón conductora/conductor de programa de entrevistas

Los nominados son:

1. Luz García

2. Jatnna Tavarez

3. Carolina Santana

4. Ingrid Gómez

Renglón productora/productor de programa de entrevistas

Los nominados son:

1. Soray Pérez por Noche de Luz

2. Charles San Miguel por Con Jatnna

3. Mercedes Wallis por Mujeres al borde

Categoría programa de semanal de variedades

Renglón contenido semanal de variedades

Los nominados son:

1. Es temprano todavía

2. Pamela Todo un Show

3. Me gusta de noche

4. Chevere Nights

Renglón conductora/conductor programa semanal de variedades

Los nominados son:

1. Jochy Santos

2. Pamela Sued

3. Joel López

Renglón productora/productor de programa semanal de variedades

Los nominados son:

1. Charles San Miguel por Es temprano Todavía

2. Charles San Miguel por Pamela Todo un Show

3. Jhoel López por Me Gusta de Noche

Categoría del extranjero

Renglón conductora/conductor de televisión en el extranjero

Los nominados son:

1. Francisca Lachapel

2. Clarissa Molina

3. Mariela Encarnación

4. Tony Dandrades

5. Sergio Carlo

Categoría programa de investigación

Renglón contenido de programa de investigación

Los nominados son:

1. El Informe con Alicia Ortega

2. Nuria investigación periodística

Renglón conductora/conductor de programa de investigación

Los nominados son:

1. Alicia Ortega

2. Nuria Piera

Renglón productora/productor de programa de investigación

Los nominados son:

1. Aimee Martínez por El informe

2. Nuria Piera por Nuria investigación periodística

Categoría programa de humor

Renglón contenido de humor

Los nominados son:

1. Raymond y Miguel

2. Boca de piano es un show

3. El Reperpero

Renglón figura principal de programa de humor

Los nominados son:

1. Raymond Pozo

2. Fausto Mata

3. Miguel Cespedes

4. La Beba Rojas

Renglón humorista de reparto

Los nominados son:

1. María Tavárez

2. Daniel Luciano

Renglón productora/productor programa de humor

Los nominados son:

1. Miguel Alcántara por El Reperpero

2. Fausto Mata por Boca de Piano es un Show

3. Kaky Martí por El Reymond y Miguel

Categoría programa largo de fin de semana

Renglón contenido largo de fin de semana

Los nominados son:

1. Aquí se habla español

2. Más Roberto

3. Pégate y gana con El Pachá

Renglón presentadora/presentador de programa largo fin de semana

Los nominados son:

1. Daniel Sarcos

2. Roberto Ángel Salcedo

3. Frederik Matínez (El Pachá)

Renglón productora/productor programa largo fin de semana

Los nominados son:

1. Geisha Rivas por Aquí se habla español

2. Roberto Ángel Salcedo por Más Roberto

3. Frederick Martínez por Pégate y gana con El Pachá

Categoría programa de variedades de Santiago

Renglón contenido de variedades de Santiago

Los nominados son:

1. Buena Noche

2. Ustedes y Nosotros

3. Francisco muy diferente

Renglón conductora/conductor de programa de variedades de Santiago

Los nominados son:

1. Nelson Javier

2. Francisco Vásquez

3. José Fabián

Renglón productora /productor de programa de variedades de Santiago

Los nominados son:

1. Nelson Javier por Buena Noche

2. José Ceballos por Francisco muy diferente

3. José Fabián por Ustedes y nostros

Categoría programa de panel de Santiago

Renglón contenido de panel de Santiago

Los nominados son:

1. José Gutiérrez

2. El cafecito

3. Puntos y enfoques

Renglon conductora/conductor de programa de panel de Santiago

Los nominados son:

1. José Gutiérrez

2. Carlos Manuel Estrella

3. Jaime Thomás

4. Dr. Leonardo Aguilera

Renglón productora/productor de programa de panel de Santiago

Los nominados son:

1. Mariel Trinidad por José Gutiérrez

2. Arelis Rodríguez por El cafecito

3. Carlos Manuel Estrella por Puntos y enfoques