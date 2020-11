Exdiputado Rafael Méndez renuncia del PLD

El exdiputado Rafael Méndez renunció a su condición de miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y con ello, a todas las funciones que allí tenía, en la provincia Bahoruco.

“Hace exactamente 27 años llegué al Partido de la Liberación Dominicana por mis propios pies y por mi propia iniciativa, en busca de reafirmar principios y convicciones. En esos tiempos, el PLD era un nido de esperanza para todos los que nos atrevemos abrazar sueños y utopías”, expresa la misiva enviada al presidente del PLD, Temístocles Montás.

El exlegislador agradeció al PLD y a su pueblo, por darle la oportunidad de servir y representarlos como diputado durante los períodos 1998-2002, 2010-2016 y 2016-2020, así como en otras posiciones del Estado.

Méndez en agosto del 1996, fue presidente del IDECOOP y luego fungió como director de Comunicaciones de la Superintendencia de Bancos.

El exlegislador recordó que “en esas responsabilidades y en las que desempeñó en el sector privado, siempre tuvo como norte un ejercicio apegado estrictamente a convicciones éticas y morales, de transparencia y honestidad personal a toda prueba, que de igual manera actué en mi ejercicio de larga data como profesional de la comunicación y como gremialista del sector periodista, teniendo como objetivo máximo ser un referente ético y moral, sobre todo para la juventud”.

“En mi accionar de vida pública y privada no he defraudado con ningún acto reprochable, ni me he visto envuelto en escándalos”, manifestó.