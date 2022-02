Fallece Xtassy Beats; productor de Danza Kuduro y otros grandes éxitos

El productor dominicano Juan Alfonso Abreu, mejor conocido como Xtassy Beats, falleció este jueves, según confirmó el también productor y artista "Alcover".

Alcover no dio detalles de la causa de su deceso, sin embargo expresó que aún no asimila la noticia de su muerte.

"Destrozado no es ni la minima expresión de lo que siento en este momento, pensar en que no te tenemos con nosotros no asimilo ni escribiéndolo, mi hermanito lindo te amo, nos hicimos hombres, padres, soñadores, profesionales juntos, me inspiraste cada día que compartimos", publicó en su cuenta de inatagram acompañado de una imagen del artista.



Definió al artista como "una leyenda y las leyendas nunca mueren" y expresó su más sentido pésame a los familiares.

Trabajaron juntos en grandes éxitos

Alcover y Xtassy han trabajado juntos en discos de grandes artistas que han sido han sido éxitos como Danza Kuduro de Don Omar, Dutty Love de Don Omar & Natti Natasha, en la Formula 1 de Romeo Santos produjo la canción de "Aleluya", "Corazón Profundo" de Carlos Vives, entre otros.