Greeicy y Mike Bahía lanzan "Att: Amor" y dan a conocer esperan bebé

Greeicy, quien ya estuvo en par de ocasiones en el Heat Festival de Punta Cana, ha seguido su vertiginoso ascenso gracias no solamente a su belleza natural, sino a su enorme talento y sus condiciones vocales.

La artista paisa ha lanzado el jueves 10 de febrero su nueva canción "Att: Amor", con el cual ella y Mike Bahía dan a conocer que viene un infante en camino.

Esto mientras se prepara para el lanzamiento de ‘Ritmo Salvaje’ la nueva serie de Netflix, donde da vida a Karina, la protagonista.

La cantante colombiana ha hecho colaboraciones con Alejandro Sanz, Nacho, y otros muchos artistas.

El nuevo tema “Att: Amor” refleja la experiencia personal de gestante, y sus expectativas y alegrías por el nuevo reto de ser madre.“Esta experiencia que se viene significa una oportunidad para aprender, crecer, trascender y volver a ser niños, siento que hoy en día, ya después de saber lo que vamos a vivir cada vez que vemos niños, que vemos padres, decimos que rico porque los niños llegan a recordarte lo que es ser niño”, dijo Greeicy a través de un comunicado enviado por Universal Music Latino.

Mientras llega el momento de la llegada de su bebé, Greeicy arrancará su gira, “Amantes Tour”, junto a Mike Bahía, que es su compositor, arreglista, productor, y como si fuese poco pareja, iniciando por su Colombia el viernes, 4 de marzo en Bogotá, (que ya está Sold Out), Cali el sábado 5 de marzo y Medellín el viernes 18 de marzo.

Realmente ella y Mike Bahía son de los pocos exponentes urbanos que se pueden considerar artistas. Son muy afinados, tienen conceptos muy definidos y no necesitan utilizar el Auto Tunes para enmascarar la no-voz que muchos tienen para decir bodrios. Esa tomadura de pelo con ellos no va, porque representan de lo mejor en la música urbana que vale la pena salvar.

Ritmo Salvaje

Sobre su actuación en ‘Ritmo Salvaje’, Greeicy asegura que la serie para Netflix constituyó un nuevo reto: "me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y como siempre, me dejó muy bonitos recuerdos".

A ritmo de reggaeton y con las auténticas voces de DAWER X DAMPER, la serie cuenta la historia de dos grupos de jóvenes de mundos opuestos que recorren su camino hasta enfrentarse en un duelo de baile, donde descubren que su sueño por sobresalir y triunfar con esta pasión, no solo es una realidad que nace en los barrios populares, sino también en la alta sociedad.

‘Ritmo Salvaje’ es una historia cargada de baile y drama dirigida por Simón Brand, Rafa Martínez, Andrés Beltrán y estará disponible en Netflix a partir del 2 de marzo.