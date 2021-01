Lila Alburquerque renuncia del PLD y vuelve al PRSC

La diputada por San Pedro de Macorís Rafaela (Lila) Alburquerque renunció del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y retornó a su organización política de origen, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Alburquerque estuvo los últimos ocho años en la organización morada, de la cual dijo, nunca se sintió formar parte. Lila Alburquerque la comunicó vía carta que dirigió a Temístocles Montás, presidente interino del PLD.

“Durante mi militancia de ocho años en el partido intenté sentirme peledeísta, mas no pude, los intereses de grupos no me lo permitieron, nunca fui vista como una militante del PLD”, adujo en la carta.

Manifestó que su permanencia en el PLD por todos esos años se debió a su amistad personal con el expresidente de la República, Danilo Medina.

Alburquerque, quien fuera presidenta de la Cámara de Diputados, dijo que sus sentimientos por Medina no variarán aunque se vaya del PLD.