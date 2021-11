Santo Domingo.- Liquedia Ventura, presidenta de la fundación “Vive en Armonía a través de las Artes, Fundarmoniartes”, junto a su familia artística, trabajan desde hace más de una década para y por la música en la comunidad donde residen, Vietnam, Los Mina.

Fundarmoniartes nace sin el objetivo específico de ser lo que es hoy en día, una institución sin fines de lucro, que trabaja para ayudar a disminuir o erradicar una de las problemáticas más preocupantes no solo de ese sector, sino de todo el país, la delincuencia.

“Todo está enfocado en cambiar la violencia, las armas, por la melodía de un dulce instrumento, es nuestro mayor enfoque, cambiar nuestra comunidad que por décadas ha sido víctima de atracos, vulnerable en todo sentido de la palabra y carente de todo”, cuenta Lidia Espinoza, madre de Liquedia.

Liquedia Ventura vive en una familia compuesta de 5 miembros, todos artistas y cada uno comparte desinteresadamente sus conocimientos artísticos con los estudiantes de la fundación. Liquedia, es violinista y da clases de ese instrumento, Lidia Espinoza, la madre, da clases de teoría musical y violonchelo, Roque Ventura, es el padre y da clases de guitarra y percusión, Crismélody Ventura, la hermana del medio da clases de piano y de canto y Saray Ventura da clases de Canto y Saxofón.

La Familia Ventura Espinoza confía plenamente en el arte como remedio para sanar de forma eficaz los comportamientos antivalores en la sociedad, para ellos, el arte definitivamente es una alternativa para corregir, disminuir e incluso erradicar esta problemática.

“Cuando trabajamos en la comunidad, más cercano a los problemas difíciles que están surgiendo dentro de los barrios, es como cuando utilizamos una penicilina directamente para un infección, es como un antibiótico que no solamente alivia, sino que erradica ese tipo de comportamiento antivalores que se suceden en las comunidades”, cuenta Liquedia en una conversación con periodistas de este medio.

Sin embargo, ese trabajo podría hacerse con aún más alcance y en un mejor espacio, con ayuda de instituciones que se sumen al compromiso de Fundarmoniartes con la sociedad y junto a ellos ayuden a buscar soluciones a una de las problemáticas más críticas en el país, la delincuencia.

“Lo más difícil que me ha marcado ha sido no tener las condiciones económicas, para no solamente impactar a mi comunidad, Vietnam Los Mina, sino a Santo Domingo Este, o sea, la necesidad de que personas que tienen la posibilidad económica, empresas, se unan a este proyecto, han sido momentos tan difíciles, que he pensado soltar la toalla”, explica Liquedia.

Agregó que hace falta que entidades privadas y que el mismo gobierno, haga más inversión en estos proyectos que se dedican a trabajar directamente en la comunidad, ya que desde ahí se puede lograr el impacto buscado.

Fundarmoniartes llama a donar instrumentos

“Hago un llamado para que todo aquel que esté interesado en cambiar una vida para el próximo 8 de enero, 2022, pueda donar un instrumento, cualquier instrumento que tenga, no importa que este usado o nuevo, como quiera darlo”, invita la presidenta de la fundación.

Ese instrumento servirá para ir erradicando de las calles y comunidades, aquellos niños que por consecuencias del ocio van a delinquir o son vulnerables a otros tipos de cosas dañinas, pero sobretodo cambiar una vida, “para que mañana ese que posiblemente te vaya atracar, sea mejor un doctor, un abogado que te defienda, un maestro que le de clases a tus hijos y que tenga a través del arte de la música una nueva oportunidad, vivir en armonía a través de las artes. No solo es música, es lo que nosotros a nivel social y a nivel de valores logramos en una persona a través del arte”.

Para donaciones pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram de la fundación @fundarmoniartes_rd