El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene 16 provincias en alerta verde y amarilla ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como la ocurrencia de deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas por la incidencia de una vaguada y la inestabilidad dejada por una onda tropical ubicada sobre Haití.

Las provincias en alerta amarilla son La Vega y Monseñor Nouel.

En alerta verde se encuentran Hato Mayor, San Juan, Monte Plata, Elias Piña, Azua, Santiago, Santiago Rodriguez, Dajabón, Puerto Plata, San Jose de Ocoa, San Cristóbal, Barahona, El Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís.

En ese orden, la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó aguaceros dispersos con tronadas y ráfagas de viento hacia diferentes localidades de las regiones, suroeste, zona fronteriza, Cordillera Central, así como, algunas provincias ubicadas en la región sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y otros sectores cercanos.

El organismo mantiene los niveles de alertas meteorológicas para 16 provincias.

Prevé temperaturas máximas entre 30º C y 32º C, la mínima entre 21º C y 23º C.