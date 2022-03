Michel Camilo se presenta en Viena el 1 de marzo

El pianista dominicano Michel Camilo ofrecerá este 1 de marzo un concierto en el Konzerthaus de la capital de Austria.

El último día de febrero fue el ensayo general de Michel junto al Janoska Ensemble, una agrupación de cuerdas compuesta por Ondrej Janoska, violín, Roman Janoska, violín, el pianista František Janoska y el contrabajista Julius Darvas en lo que se ha denominado: "New York – Vienna: A virtuoso conclave".

Michel Camilo es pianista concertista y pianista de jazz, y dentro de su repertorio hay lo mismo composiciones suyas de jazz latino y standard, así como obras sinfónicas de autores clásicos de distintas épocas.

"New York – Vienna: A virtuoso conclave" es la unión del artista dominicano con la agrupación de cámara compuesta por tres hermanos naturales de la ciudad de Bratislava, capital de Eslovaquia, llamados Ondrej, František y Roman Janoska y su cuñado nacido en la ciudad alemana de Constanza, Julius Darvas. Sus creaciones musicales armonizan alegremente o contrastan con colorido su look clásico, con la música de otros géneros, desde el jazz y la música latina hasta la música pop. La consecuencia no es una mezcla de estilos. Es una síntesis creativa conocida como el Estilo Janoska.

El concierto se realizará este 1 de marzo a las 7:30 de la noche en el Konzerthaus de Viena. Las entradas cuestan entre 32 y 81 euros.

La sala de conciertos se inauguró el 19 de octubre de 1913 con un concierto festivo en presencia del emperador Francisco José I. Richard Strauss creó su "Preludio festivo op. 61" para esa ocasión, seguido de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Esta compilación de programas, una obra contemporánea y una obra maestra del pasado, debería convertirse en un ejemplo para el Konzerthaus de Viena: el sentido de la tradición y el espíritu innovador siguen siendo los pilares del mundo musical del Konzerthaus y forman su identidad artística.

En el ensayo general se puede observar la fusión entre el tema de jazz latino Caribe y el estilo sinfónico de cuerdas del Janoska Ensemble.

https://www.instagram.com/tv/Caf7HR7l_9W/?utm_source=ig_web_copy_link