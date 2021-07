Muere Biz Markie, leyenda del hip-hop y autor de "Just A Friend"

‎La leyenda del hip-hop estadounidense Marcel Theo Hall, conocido como Biz Markie, murió el viernes por la noche a los 57 años de edad en un hospital de Baltimore (EE.UU.), anunció la representante del artista, Jenni Izumi.

"Anunciamos con profunda tristeza que el pionero del hip-hop Biz Markie falleció pacíficamente esta noche en presencia de su esposa Tara", dijo la vocera. "Biz creó un legado de arte que siempre será celebrado por sus pares de la industria y sus amados fanáticos, cuyas vidas pudo tocar a través de la música a lo largo de más de 35 años", agregó, citada por The Rolling Stone.

La causa de la muerte del rapero no fue revelada. No obstante, en los últimos años Biz Markie estaba luchando contra la diabetes tipo 2. En abril de 2020 fue hospitalizado por complicaciones relacionadas con la enfermedad y ese mismo año sufrió un derrame cerebral tras entrar en coma.

Marcel Theo Hall comenzó a tocar música en pequeños clubes de Nueva York a principios de la década de 1980, antes de alcanzar la popularidad gracias a la canción 'Just A Friend', que incluía una melodía prominente de 'You Got What I Need', de Freddie Scott, y pasó a ser el único éxito de ventas de platino de la carrera de Biz Markie. En los años posteriores publicó varios álbumes, además de interpretar en diferentes películas.