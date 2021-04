Operación Coral, sin comillas

En la escritura del nombre de los operativos judiciales, policiales y militares resulta innecesario el uso de cursivas o comillas.

En las informaciones sobre los casos de corrupción que investiga la Procuraduría General de la República Dominicana no es raro encontrar el nombre de los operativos escritos con comillas, como en estos ejemplos referidos a la operación más reciente: «Sobre los apresamientos realizados por el Ministerio Público en el “Operativo Coral”, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica pidió este domingo a las autoridades que el proceso sea transparente y justo», «Nuria Piera tras apresamientos por “Operación Coral”: No me siento alegre», «El Ministerio Público vincula directamente la “Operación Coral” con la “Operación Antipulpo”» o «“Operación Coral” es tan solo un tentáculo del “Pulpo”».

Puesto que suele emplearse la mayúscula inicial en los componentes de la denominación oficial, no es necesario marcar de manera especial estos nombres y, por tanto, no hay por qué escribirlos en cursivas o con comillas.

Debido a ello, en los ejemplos citados habría sido más adecuado escribir «Sobre los apresamientos realizados por el Ministerio Público en el operativo Coral, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica pidió este domingo a las autoridades que el proceso sea transparente y justo», «Nuria Piera, tras apresamientos por Operación Coral: “No me siento alegre”», «El Ministerio Público vincula directamente la Operación Coral con la Operación Antipulpo» y «Operación Coral es tan solo un tentáculo del Pulpo».