Policía cerca el Congreso debido a protesta por el 30% de las AFP

El Congreso Nacional fue cercado ayer por un contingente policial, debido a la presencia de decenas de manifestantes que exigen la aprobación inmediata de la entrega del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores.

Los accesos al edificio que aloja a las cámaras legislativas fueron sellados por la Policía Nacional en los precisos momentos en que el Senado de la República desarrollaba su sesión ordinaria.

Los manifestantes señalaron que acudieron nuevamente al Congreso Nacional para exigir al Senado que apruebe la entrega de los recursos.

Afirmaron que si no se aprueba el proyecto se mantendrán firmes y “sólo saldremos de la Feria, muertos o presos”.

Manny Solano, vocero del grupo, dijo que el Senado no tiene justificación para no aprobar la pieza, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.

“Nosotros estamos aquí en representación de más de cuatro millones de dominicanos que están cotizando en las afp. Da risa que el Senado tenga en su mesa un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y no quieren aprobarlo. Aquí hay hombres y mujeres que están pasando hambre y no hay una justificación para que el senado no apruebe darle el dinero a los trabajadores”, dijo Manny Solano.

El proyecto de ley para entregar el 30% de los fondos de pensiones fue aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados el 22 de junio, sin embargo, los senadores aún no han conocido la iniciativa, ya que hasta el momento, no se ha colocado en agenda en las sesiones del Senado bajo la presidencia del senador Eduardo Estrella.