Roberto Rodríguez “tiene miedo” no aparezcan documentos sustentan origen ilícito de sus propiedades

Al tomar la palabra durante el juicio del caso Odebrecht, el imputado Roberto Rodríguez expresó que “tiene miedo” de que no aparezcan los documentos que establecen que las propiedades que compró fueron obtenidas ilícitamente y no producto de actividades ilícitas, como afirma el Ministerio Público.

Indicó que anteriormente se habían desaparecido otras evidencias, pues tenía un dinero depositado en una cuenta bancaria y el Ministerio Público lo verificó y después no apareció la constancia.

“Yo entiendo que el Ministerio Público es sumamente inteligente, cuando yo tenía dos días detenido ellos habían descubierto que yo tenía 100 millones de pesos depositados y que lo había hecho en dos partidas, con dos días por el medio y al final no aparecieron los 100 millones de pesos”, afirmó.

“Yo tengo miedo, no sé si es posible, que al final no aparezca los documentos de todas las propiedades que he comprado, donde cada una de ellas tiene su documentación”, expresó el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa)

Indicó que todas las propiedades que ha obtenido fueron de manera ilícita y tiene documentos que lo sustentan.

Rodríguez precisó que al momento de hacer sus declaraciones juradas puso el precio que entendía valían los inmuebles en ese momento y que el monto por el cual las compró fue menor.

Entre esas propiedades detalló la casa donde vive actualmente, que dijo le costó 4 millones de pesos y, después, cuando iba a hacer la declaración jurada, escribió el valor que tenía en ese momento que era de 15 millones de pesos.

“Yo pensé, pongo los valores que me costó cada inmueble y porque el valor que pienso tiene el inmueble, mi casa me costó cuatro millones de pesos, cuando iba hacer mi última declaración jurada, yo dije por aquí están vendido mi misma casa por 15 millones de pesos y así lo puse, lo mismo sucedió con mi oficina… yo dije déjame poner lo que según mi criterio vale la casa”, manifestó ante las juezas del del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Durante la audiencia de hoy, el Ministerio Público incorporó pruebas documentales en contra de Rodríguez.

En el juicio por los US$92 millones en sobornos que distribuyó Odebrecht para agenciarse la adjudicación de obras públicas en el país, están siendo juzgados, además, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado, Tommy Galán y Andrés Bautista.