The Voice Dominicana inicia etapa de selección para audiciones en vivo

Santo Domingo.- La productora general de The Voice Dominicana - Angie Rodríguez- explicó acerca de la nueva etapa en la que se encuentran, luego de realizar 4 castings presenciales en Santo Domingo, Punta Cana, Santiago de Los Caballeros y Baní... "estamos en este momento, realizando las llamadas a esas personas que fueron seleccionados luego de presentarse en cada ciudad, tenemos un equipo de productores de contenido que han evaluado cada caso, previamente analizado por los profesores de canto y por el jurado que nos acompañó en cada uno de los castings; de más de 3,000 personas que realizaron los castings, serán 110 participantes que iniciarán la próxima etapa, las audiciones a ciegas".

Procapital y RAM Group Global, no escatiman esfuerzos para traer al país un show de calidad; pensando en esto decidieron invitar a participar en este ambicioso proyecto a Angie Rodríguez, quien como productora de diversas emisiones de The Voice en los Estados Unidos y programas en cadenas reconocidas como Telemundo y Univisión, suma un punto muy positivo para enriquecer The Voice Dominicana, siendo un ejemplo claro, la realización de los exitosos castings en los diversos lugares donde se llevaron a cabo.

"Ha sido un inmenso reto, llevar a cabo varios castings uno tras otro y paralelamente organizar los temas de contenido, administrativos y generales, que deben ir funcionando con un equipo, primero que nada enamorado del proyecto, disciplinado, comprometido y profesional. Siempre tenemos la ansiedad del siguiente paso, sin temor a fallarles a esas personas que confiaron en todo lo que hemos ofrecido. El show es grandioso, nada que envidiar a los hechos en otros países donde he tenido la oportunidad de desarrollarme, creo en RD, aunque mis raíces son boricuas, estoy atada a esta tierra y fascinada con el talento que he tenido la oportunidad de palpar y disfrutar... The Voice Dominicana los sorprenderá y queremos que todos estén informados de nuestros pasos, este show es para ustedes".

Rodríguez, además se ha destacado como productora, equipo de proyectos y eventos de reconocidas figuras como Daddy Yankee, Alicia Keys, Olga Tañon, Lucero, Luis Fonsi, Don Omar, Milly Quezada, Jerry Rivera, Richy Peña solo por mencionar algunos, compartiendo además con Henry Jiménez (Director musical de The Voice Dominicana) la producción de conciertos en USA. Angie, también organizó logística para eventos en el gobierno de Barack Obama (ex - presidente de los Estados Unidos).

La versión de The Voice para RD, está en una etapa muy avanzada, la construcción del estudio se encuentra casi lista y por esto que el equipo de contenido, en pocas semanas, tendrá finalmente a los participantes que se enfrentarán "a ciegas" a Juan Magan, Milly Quezada, Yiyo Sarante y Nacho, los coaches responsables de dar inicio al show más esperado en la República Dominicana.