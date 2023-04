Con más de 35 años laborando en el ámbito educativo, Acosta Peralta ha sido maestra de generaciones

La doctora Mirian Acosta Peralta afirma que estudió educación por vocación. En las aulas allá de cumplir con el programa educativo, trataba de incentivar el pensamiento crítico en los alumnos, y cuando lograba integrar alguna estrategia de enseñanza que los motivara a aprender, confirmaba que había elegido la carrera correcta.

Es co-fundadora de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), primer centro de educación superior a distancia virtual del país, donde actualmente se desempeña como rectora, cargo que había ocupado en el año 2000, convirtiéndose en ese entonces en la primera mujer de la zona norte del país en dirigir un centro de enseñanza superior.

Aunque la vida la llevó a entrar más al plano administrativo que la docencia, no deja de incidir en ella de una u otra manera, aportando las ideas en el desarrollo de procesos y proyectos de la UAPA.

1. Infancia

Mi infancia fue la mejor etapa de mi vida. Mi nacimiento fue un poco accidentado, mi abuela vivía en Yásica, Puerto Plata, por lo que mi mamá fue a dar a luz allí. Mi familia vivía en Villa Vásquez y mi papá se encargó de declararme allá: nací en Yásica, estoy declarada en Villa Vásquez y me crié en Santiago. Somos una familia larga, de nueve hermanos, soy de las últimas de la familia. Tuve una infancia extremadamente feliz, me sentí muy querida por mis padres, con una debilidad muy fuerte por mi papá, él influyó mucho en lo que soy, en toda mi existencia, en los valores que poseo. Mi mamá era muy bondadosa, no le bastaba con la cantidad de hijos que tenía, recogía a las personas del vecindario, me crié con vecinos, amigos que se pasaban tiempo en la casa, siempre había mucho bullicio, mucha compañía”.

2. Vocación

Cuando estaba en el bachillerato me pusieron a estudiar mecanografía, taquigrafía, entre otros cursos, uno tenía que llenar la tarde haciendo otra cosa. Ahí me hice dactilógrafa, como se llamaba en esa época. Cuando cursaba el cuarto de bachillerato, estaba claramente definida que quería ser maestra, cuando le dije eso a mi papá puso el grito al cielo, me dijo: ¿Qué maestro? Un maestro gana menos que una secretaria ejecutiva, coge otra carrera, pero definitivamente estudié educación por vocación. Me gustaba mucho el área de las Ciencias Sociales, eso fue el resultado justamente de su influencia y terminé estudiando Educación con mención Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra”.

3. Pininos en la educación

Al terminar mi licenciatura conseguí trabajo en un colegio, recuerdo que fue una experiencia muy bonita, era en la zona de Rafey, que en esa época era prácticamente zona rural de Santiago. Resulta que una amiga de infancia estudiamos la carrera juntas, conseguimos trabajo en ese colegio, y al mes la directora nos lo dejó, nosotros la veíamos quizás a fin de mes cuando tenía que ir a pagar, teníamos estudiantes prácticamente de nuestra edad. Después salí de ahí, porque vivía en Los Pepines y el transporte era difícil, entonces conseguí docencia en el Colegio Duarte, una experiencia bastante interesante. Luego, me casé y me fui a Santo Domingo a vivir con mi pareja, allí fueron otras experiencias a nivel de educación secundaria”.

4. Familia

La formación de mi familia, mi matrimonio con Ángel Hernández y la llegada de los hijos son momentos muy bonitos. Los dos estudiamos la misma carrera, nos pasamos los cuatro años de la universidad juntos, interactuando muy de cerca, pero durante ese tiempo, aunque él se mantuvo enamorándome, tenía como cierto nivel de resistencia, y terminada la carrera comenzó la relación entre nosotros que terminó en matrimonio. Tenemos 46 años de casados y tres hijos. Ángel tiene una hija mayor de otra relación, pero para mí es mi hija también, cuando hablo de hijos, hablo de cuatro. Recibir a mis hijos, como madre son momentos especiales, el único varón es mi primogénito, con él comencé a aprender lo que era ser madre y a valorar a mi madre”.

5. Educación superior

Inicié mi experiencia como docente a nivel de educación superior en UTESA, me tocó viajar mucho los sábados a Santiago, fue totalmente diferente a la experiencia que traía de educación secundaria, fue muy significativa hablando de una relación docente-estudiante más adulto, un mayor nivel de exigencia, fue todo un reto que me obligó a crecer más, comencé hacer una maestría en Educación Superior, posteriormente, tuve una experiencia bastante interesante. Cuando ya estábamos orientando totalmente la universidad y consolidando el modelo educativo a distancia como método de enseñanza y de aprendizaje de nuestros alumnos, a Ángel se le ocurrió inscribirme en un máster a distancia en Enseñanza y Aprendizaje a Distancia en una universidad de España, sin siquiera estar enterada. Fui una de las primeras especialistas en enseñanza y aprendizaje a distancia del país”.

6. UAPA

Cuando comenzó a gestarse la idea de la universidad, mi esposo y yo teníamos múltiples empleos, estábamos en el sector de la educación superior, yo trabajaba en UTESA, en la Católica de Santo Domingo, posteriormente en PUCMM, y Ángel trabajaba en la UASD, y un día vino con su idea, con su proyecto. Al principio, bueno, ¿qué significa esto para nosotros? que tenemos que estar batallando el día a día, pero decidí que había que apoyarlo. Veníamos cualquier día que estuviéramos libres a promover la idea de la aceptación de un proyecto que era sumamente novedoso; en los orígenes de la universidad tuvimos que enfrentar mucha resistencia, hasta del propio Consejo Nacional de Educación Superior que aprobó la modalidad educativa. Muchas veces me tocó, en mi rol de vicerrectora académica de la universidad, ir a reuniones a explicarles a los técnicos del CONES en qué consistía la modalidad educativa”.

7. Servidora pública

Otra experiencia que fue bastante importante para mí fue que pude, en los inicios de la universidad, vivir una experiencia laboral en el Consejo Nacional de Educación Superior como directora de Documentos Académicos y tuve toda una experiencia en el sentido de cómo manejan las universidades todos esos procesos de registro y de la administración de la documentación académica de los alumnos, pues ya cuando vine de lleno a la UAPA, pude ayudar mucho en la organización de la universidad en la parte administrativa y en la parte de esos procesos de registro”.

8. Anécdotas

Son muchas las anécdotas que tengo de la vida en las aulas, en especial de la educación secundaria. Laboré en un liceo en Santo Domingo, que era reconocido como un liceo de la élite, era una escuela pública donde estudiaban los muchachos de los políticos, de los comunistas, ahí había una mezcla fuertísima. Lo dirigía la hija de Onésimo Jiménez, Matilde Jiménez, traía todo ese esquema y esa experiencia de Ercilia Pepín y de toda la gente formada en el Emilio Prud’Homme. Fue una experiencia bastante interesante, allí me tocó impartirle docencia a un grupo de muchachitos que salían de un colegio de Santo Domingo donde se formaban los muchachitos de los comunistas, traían una mentalidad que chocaban mucho con la directora, porque era una persona conservadora, con una mentalidad muy rígida, una disciplina… Jugué un rol de intermediaria entre una forma de pensamiento y la otra, más inclinada hacia ellos”.

9. Escritora

Soy autora de los libros Fundamentos de la Educación a Distancia e Introducción a la Educación a Distancia. Siempre digo que cuando uno logra escribir un libro y lo publican es como cuando estás dando a luz un bebé. Fue una experiencia bastante interesante, el resultado de mi formación de doctora, desde el máster que hice en Educación a Distancia, seguí mi formación en la modalidad educativa y cuando hice mi doctorado, las investigaciones las orienté hacia la educación a distancia y ya mi trabajo de investigación final fue un estudio sobre la educación a distancia en el país. Cuando finalicé el doctorado decidí hacer un libro de texto que sirviera a nuestros alumnos para conocer la modalidad educativa. Escribir unos que otros artículos también, poder llevar mis ideas a un plano en que otro pueda tener acceso a ellas, me da mucha satisfacción”.

10. Dolor

M experiencia de vida más dolorosa fue la muerte de mi padre Juan Acosta, porque tenía una relación con él muy significativa. Mi padre murió muy joven, yo también estaba bastante joven cuando falleció, viéndolo ya morir, me negaba a aceptar que estaba viviendo ese tipo de experiencia, fue muy fuerte, muy dolorosa. Ha sido una de las experiencias que más me han marcado. Después viví la de la muerte de mi madre Leonicia Peralta, que también fue una experiencia muy dolorosa, pero entrar de lleno a vivir la experiencia con la muerte con una persona que era tan significativa en mi vida como era mi papá, fue muy difícil. Papá era una persona muy auténtica, era una gente que se la daba de bohemio, escribía poemas, aprendí a leer y a tenerle mucho amor a la lectura por mi papá”. l

Retos de educación actual

En el año 2000, tras ocupar varios cargos directivos en la universidad, doña Mirian pasa a ocupar la rectoría por espacio de tres años, lo que consideró todo un reto, porque Ángel, como fundador siempre estuvo ahí encaminando la institución y consolidándola, y aunque estuvo a su lado siempre, en ese momento se fue a ocupar otras funciones, dejándola a ella al frente de la UAPA.

“Fue bastante significativo, en esa época logramos consolidar el modelo educativo. Formamos un grupo de docentes a nivel de doctorado, dentro de ese grupo me gradué yo también como doctora en Educación, y la UAPA siguió posicionándose no solamente en la región, sino a nivel internacional. Trabajamos con el crecimiento de la matrícula, los programas académicos que ofertamos, creo que se consolidó bastante en lsus mas de tres años de gestión.

En aquella época fue un reto no solo como mujer, sino también como persona muy interesada en que la institución que estaba dirigiendo tuviera éxito y siguiera posicionándose. Dirigir una institución de educación superior hoy día tiene mucho más reto, en aquella época estábamos muy claros, era consolidar el modelo educativo y lograr que el público aceptara la universidad como una institución seria, con una reputación que ya venía trabajando y que hemos seguido consolidando.

Una experiencia muy actual es la del chat GPT, que te pone a pensar en cuál va a ser el rol del maestro a nivel superior. ¿Vas a ser necesario? Porque si ese chat te permite como estudiante interactuar de forma tal que tú puedes recibir de él toda la información que requieras para formarte, entonces ¿cuál es el papel que va a jugar el maestro hoy día? ¿Cuál es el papel que va a jugar la institución de educación superior para formar profesionales? Hay que estar repensando día a día qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a ir alineando con ese tipo de tecnología, no podemos pensar que las tecnologías se convierten en un enemigo, no, todo lo contrario, hay que hacer esas tecnologías aliadas para la formación.

Influencia

«Vengo de una zona que le llamaban el territorio libre Los Pepines, cuna de movimientos revolucionarios y uno se influenció mucho en la década de los setenta de ese pensamiento”.

Incentivo

«En mi época en que ejercía la docencia era sumamente importante el llevar a los muchachos a desarrollar un pensamiento crítico, que no fueran tan pasivos en el aula”.

Soporte

«Si hay una cosa que siempre tuve clara es que el apoyo mutuo era sumamente importante, no solo para la familia sino para nuestro propio desarrollo profesional, y eso fue lo que hicimos”.

felicidad

«Mi matrimonio con Ángel Hernández y la llegada de los hijos, son momentos bonitos»

