A Cheddy García le encantó el mensaje de Tania Báez sobre las parejas

El controversial video de Tania Báez sobre las relaciones y las parejas no pasa desapercibido desde su difusión. La comunicadora inició la última semana de marzo levantando polvareda en las redes sociales tras aconsejar a las mujeres que nunca se involucren con alguien que esté «por debajo» de ellas «ni social, profesional, emocional ni financieramente».

El material generó reacciones de sus ex parejas y decenas de comentarios en redes sociales, en su mayoría críticas, con calificativos como «clasista» y «cosificadora» de los seres humanos y las relaciones humanas. Pero también hay muestras de apoyo al mensaje, como el de la humorista Cheddy García, que no dudó en compartir el video de Tania Báez en su cuenta personal en Instagram.

«Lo comparto, porque ME ENCANTÓ!» escribió Cheddy García sobre el mensaje de Tania Báez y agregó, confiesa, una «experiencia personal».

Lo que escribió Cheddy García junto al video de Tania Báez

«Hubo una etapa de mi vida, en que me conformaba con personas que NO estaban a mi nivel. Ni hacían ningún esfuerzo por superarse. Entonces cargaba yo solita con toda la carga, que debíamos compartir en equipo, Realmente terminaba drenada, y frustrada» relata Cheddy García.

Y agrega. «Es claro que el equilibrio que pido para estar A MI NIVEL , no se refiere solo a lo económico, hay hombres que pueden ganar menos que yo , pero su empeño y esfuerzo lo pueden llevar a subir peldaños. Me refiero a algo PEOR, y es cuando un hombre NO APORTA en ningún aspecto, ni siquiera con un diálogo inteligente, ni siquiera con afectos, con solidaridad, ni con respeto , entonces

¿Que buscaba yo ahí, tratando de SALVAR a alguien que tenía otro rumbo y un marcado interés por la APATÍA Y EL CONFORMISMO?».

Finalmente, remata Cheddy García sobre el video de Tania Báez. «En esta etapa de mi vida, podrán decir que me he vuelto MUY EXIGENTE, y yo cambio esa palabra y les digo: NO, en esta etapa tengo mucho amor propio. No estoy por perder mi TIEMPO, con hombres que NI ELLOS SE PUEDEN SALVAR, menos lo voy a lograr yo!».