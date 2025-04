“Ahora que vuelves, Ton” sube a la escena de la Sala Ravelo del Teatro Nacional en una producción de DW Producciones y Francis Cruz.



“Eras realmente pintoresco, Ton; con aquella gorra de los tigres del Licey, que ya no era azul sino berrenda, y el pantalón de kaki que te ponías planchadito los sábados por la tarde para ir a juntarte con nosotros en la glorieta del parque Salvador, a ver las paradas de los Boy Scouts en la avenida y a corretear y bromear hasta que de repente la noche oscurecía el recinto y nuestros gritos se apagaban por las calles del barrio. Te recuerdo, porque hoy he aprendido a querer a los muchachos como tú y entonces me empeño en recordar esa tu voz cansona y timorata y aquella insistente cojera que te hacía brinca a cada paso y que sin embargo no te impedía correr de home a primera, cuando Juan se te acercaba y te decía al oído vamos a sorprenderlos, Ton; toca por tercera y corre mucho…”, así arranca uno de los cuentos más conocidos de la narrativa dominicana. Su autor: René del Risco Bermúdez (1937-1972), uno de los escritores dominicanos más talentosos de la era post-trujjilista.



Ahora ese cuento regresa a la escena en su versión teatral.



La versión teatral



El cuento de del Risco cuenta la historia de un grupo de amigos que junto a Ton Meliton, se reunían siempre para hablar de sus cosas en el parque de su pueblo. Al cabo de muchos años, el narrador de la historia regresa al pueblo y encuentra a Ton. Según la productora Dunia de Windt, “con este montaje deseamos honrar honrar la memoria y el legado de René del Risco, principal voz de la posguerras”.



Y cierra así el cuento: “Por eso hace un instante he dejado el barrio, Ton, y he venido aquí, a esta mesa y me he puesto a pedir casi sin querer, botellas de cerveza que estoy tomando sin darme cuenta, porque, cuando te vi entrar con esa misma cojera que no me engaña y esa velada ingenuidad en la mirada, y esa cabeza inconfundible de ‘Ton Melitón cojo y cabezón’ mirándome como a un extraño, sólo he tenido tiempo para comprender que tú sí que has permanecido inalterable, Ton; que tu pureza es siempre igual la misma de aquellos días, porque sólo los muchachos como tú pueden verdaderamente permanecer incorruptibles aún por debajo de ese olvido, de esa pobreza, de esa amargura que siempre te hizo mirar las rojas ramas del almendro cuando pensabas ciertas cosas. Por eso yo soy quien ha cambiado, Ton, creo que me iré esta noche y por eso también no sé si decirte ahora quién soy y contarte todo esto, o simplemente dejar que termines de lustrarme los zapatos y marcharme para siempre.

Ahora que vuelvo, Ton

Lugar: Sala Ravelo, Teatro Nacional

Fecha: 23 mayo al 1 junio

Hora: 8:30pm (Domingos 6:30pm).

Adaptación y dirección: Manuel Chapuseaux

Actúan: Francis Cruz, María Elena García Portela y Erick Roque.

Escenografía: Fidel López.

Boletas en boletería del Teatro Nacional y a través de la web del Teatro, www.boleteria.com.do,

Precio: RD$1,500