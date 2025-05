Ofrece un recorrido por esta ciudad colombiana, donde se observa cómo la cultura cambia vidas

MEDELLÍN, COLOMBIA.- La noche del domingo el hotel Dann Carlton de Medellín fue sede del recibimiento a la prensa que participa en la primera edición de los Heat Latin Music Awards en la capital antioqueña, probablemente la capital de las industrias culturales de Hispanoamérica.



Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, expresó a elCaribe su satisfacción por haber traído los Premios Heat a la ciudad que dirige. “Le damos toda la importancia del mundo a este evento. Medellín es una ciudad que ha cambiado. La que más”, admite.



“¡De una ciudad donde reinaba la violencia a lo que es hoy día…! Aprovecho a este medio de República Dominicana para hablar en especial, quiero decirles que aqui en Medellín, reina la industria del entreteminiento”, aseguró. “Y mire una cosa. Hace años, recuerden: cuando ustedes los periodistas hablaban de Medellín, era para reportar las bombas, la muerte, el narcotráfico. El 93, 94 fue una época que… ¡Mire usted la diferencia!”.



Según su alcalde: “Medellín tiene hoy la tasa más baja de homicidios, en los últimos 40 años. Estamos por debajo de ciudades como Miami, Washington, Filadelfia. Pero no hablemos solo de eso, hablamos de turismo, de entretenimiento, artistas. ¡O sea bienvenidos!”, manifestó. “Esto es cultura. ¡Esto es Cutura! -insistió.



La Alcaldía mostró un espectáculo lleno de color con un grupo que hizo danzas folclóricas con vestuario posmodernista; una danza contemporánea; y la música en vivo de uno de los artistas más conocidos del país: Pipe Bueno, quien fue la contraparte de la mexicana Majo Aguilar, con música regional, nieta de Flor Silvestre y miembro del clan Aguilar.



En el lobby del hotel había una muestra de silleteros, los artesanos que trabajan con el diseño de silletas o grandes coronas como murales, sobre cualquier tipo motivo. Una expresión cultural muy arraigada en la capital antioqueña, donde año tras año se realiza la Feria de las Flores.



Lunes, Comuna 13, Plaza Botero



En la mañana de este lunes la Alcaldía ofreció un recorrido por los sitios turísticos de la ciudad. Las autoridades de turismo organizaron una visita a Comuna 13, una serie de barrios donde en los años 90 ni la policía podía subir y donde se percibe la transformación social basada en la cultura y el turismo. Allí todos son útiles y trabajan tanto para su propio desarrollo como para el de toda la comuna.



“En Comuna 13 la transformación es más directamente para la juventud y las mujeres”, dice Claudia Rodríguez, una de las guías especializadas. Agrega que en la ciudad comenzaron a pensarse varios programas en educación y cultura. Uno de ellos, Buen Comienzo, empezó en 2003- 2004.



“Cuando la ciudad estaba deprimida con tantos problemas, la gente no quería vivir aquí. La ciudad comenzó a pensarse a sí misma, realizaron congresos con escritores, médicos, políticos de otros países. Y se decidió invertir en educación. Había que hacerlo para la primera infancia de los 0 a los 7 años, un programa para las zonas más vulnerables de la ciudad”, agrega Claudia.



“Se ofrece educación y alimentación de calidad, se piensa en los parques Biblioteca, hay como seis espacios grandes y son espacios abiertos donde el foco on los jóvenes, allí todo está pensado para que ellos reciban programas con los que aprendan a bailar, pintar, poesía, música y más”, explica.



Insiste en la importancia del Metro, para sacar del aislamiento a muchas comunas que estaban excluidas por la violencia. “El Metro nos puso en igualdad de condiciones. Una sociedad equitativa es una ciudad democrática. Liberó esos espacios de desigualdad”.



Como parte de la gran transformación de Medellín está la Plaza Botero, en la parte Norte, donde la vulnerabilidad se resiste más. Allí se han expuesto 23 esculturas regaladas a su ciudad natal por el inolvidable artista Fernando Botero. Esto le ha dado nueva vida a esa zona donde va el turista a admirar cultura.

Sobre la cultura y el emprendimiento

“Hay un Museo Casa de la Memoria, basado en la Verdad-Justicia-Memoria-Garantía de no repetición. Eso también es importante para transformar. Y finalmente la voluntad política. Dos alcaldes, uno de ellos, profesor antes de ser alcalde, y otro periodista y escritor antes de ser alcalde. Sus puntos de vista eran diferentes a los alcaldes que les precedieron. Y permitieron pasar a la esperanza, a través del emprendimiento. Uno de esos parques biblioteca era la cárcel mujeres. Parte de las reclusas se liberaron y son emprendedoras. Y otras, las más peligrosas, llevadas a otro lugar”.