El cantautor colombiano se presenta este viernes en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito

Andrés Cepeda es uno de los cantautores más interesantes, de verbo maravillado y estilo propio donde confluyen las maneras tradicionales de decir el bolero en Cuba y otros aires de su natal Colombia, más el olfato de husmear aquí y allá en distintas músicas. Si no existiera el bolero, Andrés Cepeda lo habría inventado.



Su propuesta sinfónica, sin embargo, está apegada a su gusto sobre todo por el barroco.



Ha venido Ud. ahora sinfónico…

Hemos estado preparando, ensayando el concierto, porque el formato que hemos traído es sinfónico. He escogido las canciones más representativas de mi repertorio a lo largo de mi carrera, y hemos escrito arreglos sinfónicos. El maestro Amaury Sánchez es mi director y arreglista de algunos de los temas. Y voy a estar cantando con un formato que incluye obviamente una orquesta sinfónica y una base rítmica pop con batería, bajo, piano, guitarra; para combinarlos con la orquesta y así hacer un paseo por todo el repertorio, en este formato sinfónico, que es tan especial y como tan sutil.



¿Y por qué esa fascinación por el formato sinfónico? ¡Es como si estuviera de moda!

Pues a mí me pasa que me gusta explorar diferentes formatos. Ahorita estoy en La Ruta Púrpura. Estoy haciendo una gira por muchas partes. Estuve en el Carnegie Hall, y en una cantidad de sitios muy especiales. Ahora estoy llevándola a mi país, y sigo a otros países de Latinoamérica. Este es un formato de un quinteto de guitarra, piano, contrabajo y dos vientos.



Me gusta mucho el sinfónico porque vengo haciéndolo desde hace años y ya tengo como una adaptación. Tengo otro formato que es un quinteto de jazz. Tengo uno que es con una big band, con la que ganamos un Grammy hace tres o cuatro años. Y tengo el formato pop que es con el que estuve el año pasado aquí en el Teatro Nacional. ¿Qué pasa? Que tengo esa inquietud y ese deseo de buscar diferentes maneras de presentar la música y las historias de la música, porque me entretiene muchísimo saltar de formato en formato y explorar diferentes cualidades y características del sow y las canciones. Me mantiene atento, me entretiene muchísimo haciendo esas exploraciones y también refresca a la persona que vio el último show de tal manera y de pronto viene y observa una cosa completamente diferente. Esa es mi fascinación por la exploración de los formatos. Y el sinfónico que hace un tiempo no lo hacía, es algo que me gusta visitar con cierta frecuencia.



¿Escucha música sinfónica habitualmente?

Sí, casualmente mi play list que es tan variado, incluye mucha música sinfónica, clásica.



¿Que época le gusta más?

Yo soy un amante del barroco en lo que tiene que ver con la música de cámara.



Es quizás la más cercana a la sensibilidad latina…

Pienso que sí. Tiene la exageración del motivo y de la emoción que tenemos con nuestra música.

Datos sobre el concierto

Concierto: Andres Cepeda Sinfónico

Artista: Andrés Cepeda

Música: Orquesta Filarmónica de Santo Domingo

Director: Amaury Sánchez

Producción: César Suárez Pizano

Lugar: Teatro Nacional

Fecha: Viernes 28 de abril

Hora: 8:30 pm

Precio boletas: Foso RD$9,005;Platea RD$8,475; Balcón(Fila A y C a la H) RD$7,415; Fila J a la P y Q RD$6,355