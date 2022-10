Bad Bunny trajo al Olímpico la playa del Tour más caliente

La parada del Tour más caliente en República Dominicana, llegó vistiendo de playa el Centro Olímpico. Benito Antonio Martínez Ocasio, el fenómeno urbano conocido como Bad Bunny, trajo una noche llena de perreo, calor humano, euforia y cariño reciproco entre el publico dominicano y el artista boricua, en la primera de dos funciones.

El escenario era literalmente una playa, en alusión a la portada de su último álbum “Un verano sin ti”, que lleva un corazón con una carita triste, en medio del candente sol del verano, playa, una neverita con cervezas y 23 canciones, de las que quedaron al menos cinco fuera del repertorio.

Sosteniendo un micrófono en forma del corazón de la portada del más reciente álbum, vistiendo un pantalón boho y una camiseta blanca de estampado, El Conejo Malo salió cantando una de las favoritas y más recientes “Moscow Mule” alrededor de las 9:30 de la noche, aunque la euforia ya se venía sintiendo antes de eso en el público.

Interpreto “Efecto” y luego dirigió unas palabras llenas de gratitud, al público que lo espero con la mejor de las vibras desde hace más de 5 meses cuando se anunciaron las ventas de las boletas.

“Muchas gracias por estar aquí, no saben cuánto extrañaba presentarme aquí en República Dominicana, y para mí es un placer y un orgullo que la gira The World Hottest Tour, empiece aquí, en mi segunda casa, RD , ya yo estoy seguro me voy a llevar la mejor energía, toda la energía que necesito para continuar esta gira, me la llevo en el corazón con toda mi gente linda de Republica Dominicana. Lo voy a agradecer toda la noche porque el hecho de que ustedes estén aquí, significa mucho”, dijo de entrada.



El hecho de que Republica Dominicana fuera fuente de inspiración para temas como “Titi me pregunto” y “Después de la playa”, que han alcanzado las primeras posiciones en las listas más importantes de la música mundialmente, creo un momento de emotividad, tanto del público como del artista que expresó su gratitud con el país en incontables ocasiones.



“El amor y el respeto que le tengo a esta tierra es tan genuino y son parte de mi inspiración a la hora de hacer música. Gracias, a los que me escuchan desde “X 100pre”, “YHLQMDLG”, “El ultimo tour”, “Un verano sin ti”, los que me empezaron a escuchar hoy, gracias por llegar aquí y conectar conmigo. Este concierto era muy especial porque Un verano sin ti fue muy especial, y me siento en casa por eso, porque el gran éxito de este disco es parte y gracias a la musa que me dio la Republica Dominicana, el disco #1 en el mundo entero, se grabo en RD y PR”. Gracias a la Republica Dominicana tengo un tema nominado a los Grammys que es un dembow, dedicado a cada uno de ustedes”, y canto “Titi”.



Se “Porto bonito”, “Un ratico”, con la interpretación de esos dos temas que pusieron al publico a cantar a viva voz.

A nivel de escenografía, se cuido cada detalle, desde los fuegos pirotécnicos, el juego de luces, hasta indumentaria de los bailarines que acompañaron al artista toda la noche en tarima. El escenario también contaba con arena artificial, palmas, sillas playeras y la neverita, que hace alusión al tema que lleva el mismo nombre.

Paso de un álbum a otro. Bad Buny se remontó al 2018 e hizo un recuento de las canciones más populares del álbum de “X 100pre”, entre ellas “200 MPH” “Ni bien, ni mal” y “La Romana”, la cual causo furor en la audiencia.

“Esta cabrón que no nos conocemos, pero estamos aquí juntos y pareciera que nos conocemos de siempre porque conectamos a través de la música, gracias por permitirme se parte de sus días a través de mi música, lo valoro mucho, lo hago con mucho cariño y amor para todos ustedes para que vivan momentos como esto y siempre digo, mi música está ahí 24-7 para ustedes, para momento felices, tristes, para cuando estén con su gente o en soledad, y para crear recuerdos bonitos, asi que espero que todas la canciones que hemos cantado esta noche les haya creado un recuerdo de este momento que dure por siempre al igual que las canciones que sonaran ahora.

Siguió con recorrido por su trayectoria cantando temas que ya son clásicos, como “Pa ti”, “No te hagas”, “Bichiyal”, “Demagagueguigogu”, “La difícil”, “La canción”, “Diles”, “Tu no mete cabra”, “Si veo a tu mama”, “Chambea”,

Para interpretar “Un coco”, Bad Bunny se desplazó por los aires, usando una palma en la que dio una vuelta de 360 grados por todo el estadio, y que permitió a los fanáticos de terreno y las gradas ver al multipremiado artista de cerca.



En sus conciertos, casi siempre el artista interactua con alguien del publico de forma directa, creando una noche memorable en ese fanatico. Este concierto no fue la excepción, Bad Bunny firmo una versión de sus propios tenis que le paso un seguidor, y un cartel para otro.

Invitados

El primer invitado en sorprender al publico fue su compatriota Raw Alejandro, con quien interpreto el disco que tienen juntos “Party”, luego quedo solo en escena, deleitando al público con dos de sus discos.

Subieron dos locales. Primero el dembowsero canto junto a Bad Bunny “Piropi” y “Aio”, este último, posicionado entre las más escuchadas de en el país.

Para cerrar la noche por todo lo alto, El Conejo Malo, dejo el disco mas bailable de su álbum “Después de la playa”, un mambo violento junto al arreglista y pianista Dahian el Apechao. Con esa intervención Bad Bunny culmino la primera noche de dos, del Tour mas caliente en Republica Dominicana, acompañado de fuegos artificiales, confeti y una imponente orquesta que puso a todos a bailar mientras ponían el frente para la salida.