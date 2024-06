Santo Domingo. La actriz de ascendencia dominicana Candy Santana forma parte del elenco de la serie “Hotel Cocaine” que se transmitirá por MGM+ a partir del domingo 16 de junio de este 2024.



“Hotel Cocaine” cuenta la historia de Roman Compte (Danny Pino), exiliado cubano, agente de la CIA y gerente general de Hotel Mutiny, que fue el epicentro de la glamurosa escena de la cocaína en Miami durante finales de los 70 y principio de los 80. Esta ostentosa guarida de ilegalidad hacía de discoteca y restaurante; y era frecuentada por lo que solo podría describirse como una colección de animales humanos: empresarios, políticos de la Florida, narcos internacionales, agentes de la CIA y del FBI, y por supuesto las celebridades (modelos, estrellas del deporte, músicos y otros).



Candy define la experiencia de ser parte de esta serie como maravillosa. “Fue un sueño hecho realidad. Trabajar junto a titanes de la industria mientras vivía en República Dominicana, en una isla paradisíaca, fue una experiencia inolvidable. La gratitud que siento por esta oportunidad es inmensa. Pusimos nuestro corazón en la creación de este show y realmente espero que el público lo disfrute tanto como nosotros”.

En esta ocasión, Santana interpreta a “Gale”, bailarina, mano derecha de Janice, y parte de las chicas del Mutiny Hotel.



La oportunidad de formar parte de esta serie le llegó en el momento indicado justo cuando había terminado de filmar “Roadhouse”.



Su agente le envió el casting, hizo el self tape y le anunciaron lo que todo actor espera luego de realizar una audición: “Great News, you’re booked”.



“En principio iba solo a participar en dos episodios y con el tiempo resultó que estuve en toda la temporada , para mi sorpresa también llegando a grabar me incluyeron en los ensayos de baile. Me fui a dominicana por dos meses luego se extendió a cinco”.



De la misma manera Candy rememora que tuvieron que parar de filmar por un tiempo indefinido por el tema de la huelga Sag-Aftra 2023 de actores y escritores.



La actriz se califica fanática del director Chris Brancato desde su trabajo en Narcos, hasta Danny Pino, cuya carrera siempre ha respetado y admirado. Y que fue una ventaja “poder trabajar durante meses en República Dominicana con la playa como mi hogar y poder conectarme con mi cultura”.



Reiteró que en la piel de “Gale” se sintió muy cómoda, tenían ensayos de baile todos los días seguidos de entrenamientos en el gimnasio.



Recientemente vimos a Candy en la película “Roadhouse” con un personaje de policía compartiendo escena con su protagonista Jake Gyllenhaal.



Cinta que también se rodó en la República Dominicana y a la cual primero fue invitada por su agente a una lectura de guión que se hiciera en Casa de Campo y que luego de asistir los productores le ofrecieron un papel y al cabo de una semana ya estaba filmando.



En el 2022 la actriz produce y protagoniza su cortometraje “Metamorfosis”, el cual se centra en una mujer que lucha contra la depresión. La inspiración para este proyecto surge después de la pandemia , cuando vimos un aumento en el número de personas que luchaban contra los problemas de salud mental.



Finalmente, Candy informó que después de esta serie tiene en post-producción “La Novia del Atlántico”, de la directora y actriz dominicana Celinés Toribio.

Sobre Candy Santana

Candy Santana es una actriz, abogada y autora dominicana. Tiene una Licenciatura en Economía, una Maestría en Administración Pública y un Doctorado en Jurisprudencia.



Comenzó su carrera como actriz tan solo en el 2015 y desde entonces ha aparecido tanto en la pantalla grande como en la chica. Algunos de sus créditos incluyen “Road House”, “Hotel Cocaine”, “Blue Bloods”, y “Blowback”.



Candy acaba de producir y protagonizar “Metamorfosis”, el primer proyecto de su productora “Anima Azul Productions”. Este cortometraje ha sido nominado a Mejor Drama en el “Festival de Cortometrajes de Cannes” y ganó el Premio Apple del “Festival de Cine Dominicano en Nueva York”.



En el 2017 la joven actriz publicó su primer libro “The Manifestor’s Journey” el cual rápidamente se convirtió en un éxito de ventas en Amazon.



Su más reciente crédito “La Novia del Atlántico”, donde tiene una rol en la película dirigida por la también actriz dominicana Celinés Toribio.