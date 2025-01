El ganador de Latin Grammy Daniel Santacruz se presentó en Europa apenas comenzado el año y los planes son intensos y merecidos.



Uno de los cantautores dominicanos de mayor éxito internacional es Daniel Santacruz, ganador de un Grammy Latino por su álbum de bachatas titulado Larimar.



El 2025 es el preámbulo de sus 30 años de carrera, iniciada en 1996 con el grupo Massa, de meren-house.

Su laboriosidad no deja espacio a dudas. “Acabo de estar en España -dijo a elCaribe desde Miami donde reside-, específicamente en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria. Y también en Milán y en Roma, en Italia. Arrancamos con esas cuatro fechas en esas cuatro ciudades. Esta pequeña gira ocurrió esta semana pasada. Ahora me encuentro en Miami, pero vuelvo el 18 a Santo Domingo y a Houston en mayo. Y todo el año estaré haciendo cosas. Y regresaré a Europa, a Barcelona y otras ciudades que se están cocinando ahora”.



“El tour comenzó el 10 de enero en Roma, se titula ‘La Luna sobre el mar Caribe’, y se llama así por el album que salió en mayo pasado”, aclaró y recordó que celebra el 10mo aniversario de su álbum “Lo dice la gente”,



“Este disco es el número 9 de mi carrera. Y no, este disco no estuvo nominado, pero no hay rencor, siempre hacemos más discos”, dijo entre risas. El álbum fue producido por Santacruz en colaboración con Richy Rojas y Alejandro Jaén. La mezcla la hicieron Esbín Ramírez, Alfredo Mateus, Juanchi Tavárez y Rolando Alejandro “Rolo”, y la masterización Andrei Fossari.



Incluye el exitoso sencillo “Poniendo fichas”. En este mismo álbum se destaca la colaboración con Olga Tañón en la canción “Soltemos al mundo”, que ha generado varias nominaciones para ambos artistas. “Lo dice la gente” en todas las plataformas “Acurrucaíto” junto a Charlie Cruz y “Amor gigante” junto al Grupo Aura.



“No hace muchos meses moví Republica Dominicana con la bachata Poniendo fichas, que es un poco mas tradicional”, rememoró. “Este año pienso sacar un EP en par de meses, con canciones nuevas y colaboraciones que estamos armando ahora, practicamente. Y seguir trabajando, obviamente, en la gira”, refrendó.



El cantautor también trabaja en un EP de bachatas que estará sacando su hija Penélope. “Ya ella sacó un video titulado ‘Besos escondidos’ y esa canción ha estado sonando en discotecas de Europa y algunas de Latinoamérica”. Además, está disponible toda su discografía, que incluye 8 álbumes de estudio”.

El disco es un homenaje al primero de ellos

La remezcla y remasterización del disco “Lo dice la gente” fue lanzada con una edición especial y está en todas las plataformas digitales. Incluye el inédito “Duermo con ella” grabado originalmente para el álbum pero que no fue lanzada entonces. a nueva versión. Revive los éxitos más representativos de la carrera “Me duele amarte”, “No me sueltes”, “Si digo te amo” y “Lento”, esta última que lo catapultó al primer lugar en el mundo de la kizomba.