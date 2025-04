Una exposición con obras de distintas etapas se inaugura este sábado en la Casa de la Cultura de Puerto Plata

Jaime Colson (1901-1975) cumple medio siglo de ausencia-presencia. Esa es la verdadera magia del arte: la trascendencia. Tan es así que la crítica de arte y museógrafa Myrna Guerrero en representación del Museo Bellapart, organiza junto a la Fundación Jaime Colson y el Comité San Felipe de Puerto Plata, una muestra del insigne pintor puertroplateño, en ocasión de las Fiestas Patronales de San Felipe.



Se trata de una muestra compuesta por 14 obras del maestro, pertenecientes a la colección Bellapart Álvarez, que ofrecen una idea de recorrido estético desde sus inicios cubistas, en el París de los años 20, luego viene su retorno al Caribe y el reencuentro con el color, el mar y lo afrodominicano. Igualmente se han incluido piezas de su etapa mexicana, y trabajos de la serie haitiana. O sea abre el paréntesis sus inicios en Europa, hasta su devenir caribeño que cierra el paréntesis, que no es tal.



Este sábado, además de la inauguración, se realizará un panel conversatorio titulado “Jaime Colson, vida, legado y modernidad pictórica”, en el salón Osvaldo Brugal de la Sociedad Cultural Renovación, en Puerto Plata.



A las 7:00 de la noche será la inauguración oficial de la exposición, titulada “Colson en Puerto Plata”, en la Casa de la Cultura de la ciudad.



Para el domingo a las 11:00 de la mañana, se ha programado una visita guiada a la Exposición Colson, en el Centro de la Cultura de Puerto Plata.



El crítico de arte Abil Peralta Agüero le ha escrito una nota a doña Myrna en la que le explica: “Esta información es maravillosa para mí; como sabes he sido un apasionado investigador de la obra de Colson, un sentimiento de atención intelectual aprendida de mi amistad activa con la mayoría de sus discípulos, una buena parte aún vivos. Pero el estímulo primario lo encontré en D. Frank Marino Hernández, quien me indujo a descubrirlo a través de Tomás Hernández Franco, su poema Yelida y su obra crítica e intelectual relacionada al fenómeno del mulataje y la negritud; eso era durante mis años en el Museo de Arte Moderno, viajamos a Tamboril, recuerdo con un grupo de jóvenes encabezados por Menicucci, y ya en años más adulto en la crítica por la personal e histórica custodia de su obra y memoria histórica que asumió D. Juan José BellaPart, culminando en mi rol como crítico y conferencista para la publicación del catálogo Jaime Colson/Dibujos 1936. 6.