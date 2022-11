Email it

Dominican Suite

Néstor Torres y Corey Allen presentan Dominican Suite, un maravilloso álbum que ellos consideran “una carta de amor a República Dominicana”.



El disco, (con cubierta de Sacha Tebó) producido por Corey Allen, -que ha compuesto, arreglado y dirigido producciones de Manhattan Transfer, la orquesta de Duke Ellington, y la banda de Chuck Mangionne – cuenta con la participación protagónica del flautista puertorriqueño Néstor Torres, ganador de Grammy Awards y Latinos.



Se trata de un inusual maridaje entre una jazz band y una flauta. Solo un tema no es de Corey Allen: Si tú no bailas conmigo, de Juan Luis Guerra.



El álbum cuenta con la participación de Pavel Núñez en el tema Cada día y de Maridalia Hernández en Las mariposas, un tema dedicado a las hermanas Mirabal. El disco incluye acercamientos a la mangulina, la salve, el merengue, desde el respeto del investigador y músico Corey Allen, que además es el arreglista.



Los músicos que grabaron las pistas son algunos de los más importantes del país. Este viernes hay un conversatorio socio cultural del disco en Fiesta Sunset Jazz de Fernando Rodríguez de Mondesert.

Lugar: hotel dominican Fiesta

Hora: 8:00 p.m.

Fecha: 4 de noviembre

Precio: Sold Out

Live Fest

La música cristiana, las alabanzas al Señor en melodías y voces extraordinarias, salmos convertidos en canciones, experiencias de adoración, el infinito amor de Jehová hacia sus hijos, forman parte de la gran fiesta de esperanza y fe que depara el festival musical Live Fest que tendrá lugar en el espacio que se está convirtiendo en el venue mejor acondicionado para la realización de conciertos multitudinarios: el Anfiteatro del Este, adonde llegarán artistas como Danny del Río, que celebra 40 años en el arte, Marcos Yaroide, Matty Martínez, El Filitt, Yessy Lizardo y Cales Louima

Lugar: Anfiteatro Parque del este

Hora: 6:00 p.m.

Fecha: 5 de noviembre

Precio: RD$3,000 y RD$1,500 en parque

Laura Rivera en gira de conciertos

Una de las mejores voces del país realiza una gira de presentaciones y este sábado estará en Seven Lounge del Evaristo Morales. La artista presentará un exquisito repertorio bajo la producción musical de Rafa Payán.

Lugar: calle Rafael F. Bonelly #27 esquina Rafael Augusto Sánchez

Hora: Noche

Fecha: Sábado de noviembre

Precio: No Cover

Presentación de libro

Julia Castillo es la autora del libro “Angel terrenal” que se presenta este viernes 4 de noviembre a partir de las 7:00 de la noche, en uno de los sitios culturales más importantes de la Ciudad Colonial, la famosa Quinta Dominica.

Lugar: Calle Padre Billini No. 202, Ciudad Colonial

Hora: 7:00 pm

Fecha: Viernes 4 de noviembre

Precio: Entrada libre

Fonseca

El cantautor colombiano Fonseca se presenta con su Viajante tour en la capital dominicana.

Lugar: Teatro La Fiesta

Hora: 10:00 pm

Fecha: Domingo 6

Precio: • FRONT STAGE BLACK RD$11,300

• FRONT STAGE PLATINUM RD$8,475

• SPECIAL GUEST RD$7,345

• PREMIUM PLAZA RD$6,215

• PLATEA RD$5,085

• BALCON RD$3,390x

VI Festival Internacional del Humor 2022

Escenario 360 presentará el VI Festival Internacional del Humor 2022 el viernes 4 y el sábado 5 de noviembre, con cuatro comediantes extranjeros y tres dominicanos con sus más hilarantes rutinas.

Joaquín Geara, productor del evento, aseguró que este año trae artistas de alto calibre, para complacer el gusto de todos los públicos, como son Iván Camejo, desde Cuba; Begoña Guillen, desde España; Jonathan Gato, desde Colombia, y Francisco Pinoargotti, desde Ecuador.



“Además, por primera vez estamos incluyendo tres dominicanos en este Festival Internacional, muy queridos y aclamados por nuestro público. Son estos Juan Carlos Pichardo Jr., Fernando Pucheu y Ariel Santana”, indicó Geara.



La cita para reír hasta más no poder durante dos horas con este tradicional festival del humor el 4 y 5 de noviembre es a las 8:30 de la noche en el mejor ambiente del exclusivo salón de eventos Escenario 360 en la plaza comercial Galería 360, con amplios parqueos y seguridad garantizada.

Lugar: Escenario 360

Hora: 8:30 p.m,

Fechas: 4 y 5 de noviembre

Precio: RD$3,000, RD$2,500, RD$1,500