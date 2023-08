El Centro Cultural Mirador Santo Domingo celebra sus 11 años con la exposición Elementos de vida, de Ricardo Wagner, este jueves 31 de agosto a las 7:30 pm.



La curaduría de la exposición individual es del crítico de arte Abil Peralta Agüero y la integran 30 obras entre pinturas y dibujos, en formatos variados.



Las obras de este conjunto de Wagner han sido creadas con óleo, acrílico, resina y carbón, sobre soportes que van desde la tela hasta el cartón y la madera.



Wagner ausculta los nervios de la tierra, la deriva de la situación cada vez más alarmante del medio ambiente.



Dice Abil Peralta que la obra de Ricardo Wagner: “Impacta y llama la atención de críticos de arte, curadores y otros especialistas por la energía telúrica, dramática, y la resplandeciente atmósfera que proyecta desde los ejes temáticos de la ecología, centrados en sus preocupaciones por el medio ambiente, la lluvia ácida y el calentamiento global”.



Ricardo Wagner, además de su notable desarrollo como artista plástico y visual, igual se le reconoce en la comunidad artística y cultural del país como diseñador, artegrafista e impresor.



“Llama la atención de su tránsito por las rutas estilísticas de la abstracción y el informalismo abstracto”, observó el curador de la muestra.



Muestras de Wagner



Wagner fue distinguido en el año 2015 con la selección de una de sus pinturas en la 28 Bienal Nacional de Artes Visuales. En el 2016, una colección de sus obras fue presentada individualmente en el prestigioso Instituto Camoes IP de Portugal; además de ser expositor invitado en el Festival del Dibujo de Santo Domingo, de la Fundación de Arte Arawak Inc. Otras individuales suyas han ocupado la Galería Mesa Fine Art, y Shanell Galería de Arte, en la que en su espacio de Bávaro, Punta Cana, exhibió a principios del presente año su sexta y más reciente individual titulada “Expansions”.



Purísima de León, directora del Centro Mirador, expresó su personal satisfacción y alegría porque en el mismo contexto de la celebración del once aniversario de la fundación del Centro Mirador, la institución multicultural que dirige se suma al programa de apoyo a la XXX Bienal Nacional de Artes Visuales.



Con tal razón se organizará un coloquio con el interés de propiciar un dialogo, intercambio intelectual y análisis de la pintura de fuerte expresión poética, energía emocional y espiritual que ha venido creando Ricardo Wagner hasta alcanzar el actual posicionamiento.

Las artes visuales, una cuestión familiar

Ricardo Wagner, nacido en Santo Domingo en 1973, proviene de una familia con gran tradición en la industria gráfica por la experiencia vivida junto a su padre como impresor, oficio que el artista expositor asumió como propio desde muy joven; e incorporó esa experiencia familiar y laboral a los procesos y procedimientos técnicos que le permitirían configurar su temprana madurez como artista multidisciplinar.

Algunas actividades del jueves 31 de agosto

Todo el día: Exposiciones permanentes en las galerías: “Emociones”, de Jochy Campusano, y “Un pasaje de ida”, de Agliberto Meléndez.

Lugar: Cine y Literatura

9:00 am: Lectura performática: “Miches tiene historias que contar.” Expositor: Abril Troncoso.

Lugar: Pabellón Identidad y Ciudadanía

9:00 am: Lectura a cargo del Taller Literario Casa Poe. Responsable: Nathalie García.

Lugar: Pabellón Autores Dominicanos y Talleres Literarios

10:00 am: Presentación de los libros: Estas décimas que te canto, de José Rafael López; Conversación con muertos, de Luis E. Rivera, e Ishtar, de Jaime Marzán. Presenta: Isla Negra Editores.

Lugar: Pabellón Azul de la Poesía

10:00 am: Conferencia: “Presencia judía en la República Dominicana”.

Ponentes: Herbert Stern y Juli Wellisch.

Lugar: Sala de encuentros -10:00 am: Cuentacuentos: “La magia de la imaginación”, por Yuan Fuei Liao (con intérprete de lengua de signos).

Lugar: Pabellón de Israel

-11:00 am: Cuentacuentos: “¿Qué fue eso que soñé?” por Ángela Suazo.

Lugar: Pabellón de Israel

4:00 pm: Conversatorio: “Conoce mecenazgo. Generalidades sobre la ley de mecenazgo y su aplicación para financiar proyectos de interés cultural”. Participantes: Henry Mercedes y Andrea Bavestrello.

Lugar: Sala de encuentros

4:00 pm: Proyección: Mis 500 locos.

Lugar: Cine y Literatura

5:00 pm: Conferencia: “Viaje a la imaginación: escritura y lectura para el autoconocimiento”. Ponente: Glafira Rocha (México). Presentadora: Sole Fermín.

Lugar: Pabellón Azul de la Poesía

6:00 pm: Presentación del libro El Pesher Habacuc. La clave de la profecía de los rollos del mar Muerto, del Dr. Adolfo Roitman (Argentina/Israel).

Presentadora: Avia Levi, jefe de Misión Adjunta y cónsul general de Israel en República Dominicana.

Lugar: Sala de Letras.

6:00 pm: Acto inaugural VI Congreso de Ciencia Ficción y Literatura Fantástica del Caribe. Panel: “La nueva ola del futurismo caribeño”. Panelistas: Melanie Pérez (PR), Alexandra Pagán (PR), Pabsi Livmar (PR), Erick J. Mota (Cuba) y Emiliano Becerril (México). Moderadores: Markus Edjical y Odilius Vlak.

Lugar: Pabellón del Cómic

7:00 pm: “Religiosidad y afrofuturismo caribeño en ciencia ficción dominicana”. Panelistas: Yubany Checo e Isidro Jiménez. Moderador: Odilius Vlak.

Lugar: Pabellón del Cómic

-7:30 pm: “Conoce la poesía israelí: Lectura de poemas israelíes de Natan Zach”, a cargo de Rodolfo Báez, escritor, cineasta y editor.

Lugar: Pabellón de Israel