El Jeffrey ha regresado a recomponer las filas del merengue, y a inyectar nuevas energías, esto después de haber pasado tres años en Estados Unidos, donde obtuvo su nacionalización.



Es como el regreso del hijo pródigo. No ha dejado nunca la música ni ha dejado de venir al país a presentarse puntualmente en estos tres años. Pero el regreso está marcado por varios motivos importantes. En primer lugar nuevo mánager, el experimentado Evelio Herrera. En segundo lugar un concierto con la banda renovada y con nuevo look.



El Jeffrey estuvo de visita en el set de Famosos Inside que sale al aire diariamente por CDN canal 37, a las 4:00 pm y se repite a las 5:00 pm.



Reingeniería



“Los hijos de Dios renacen cada día”, dice el Cantalindo, como también se conoce al artista que se ha caracterizado por ser inquieto en cuanto a creatividad. Él mismo ha sido diseñador de sus diferentes etapas de imagen. Después de romper con Cacao Record hace dos décadas, siguió con su carrera, ha pegano temas y buscó aquí y allá nuevos looks.



Ahora celebra 25 años de Mi Tierra, uno de sus temas emblemáticos, quizás el más.



“El 6 de julio vamos a celebrar por todo lo alto, 25 años de Mi Tierra”, refrendó El Jeffrey.



“Del corazón habla la piel”, expresó ante el comentario de que por él el tiempo pareciera que no pasa. “Lo más importante es que estoy muy enfocado en mi carrera, estoy enfocado en lo musical. Viene un álbum nuevo, buenísimo. Estamos trabajando en canciones inéditas, estamos trabajando en covers; estamos trabajando enfocados en la música”.



“Llegó el momento del merengue bueno, del merengue con un sentido rítimico, rico. Lllegó el momento de hacer cosas buenas porque el mundo está ahora mismo sumergido en las cosas buenas”, acotó el intérprete.



Confiesa que “machaca” el piano, la guitarra, el bajo. “No me siento guitarrista ni pianista, pero puedo hacer mis cosas. Hago mis arreglos y puedo hacer mis ideas que es lo que importa”.



Una canción nunca es igual a la hora de interpretarla El Jeffrey, en tarima se la pasa creando, mide la temperatura del público y le corresponde. “Me gusta que mi música tenga mi esencia. Me gusta trabajar mucho con lo que yo soy. Que mi música tenga mi color. Ya de hecho , cuando tú escuchas una canción, gracias a Dios dices ‘ese es El Jeffrey´’. Y esa es mi identidad”, explicó.



El Jeffrey es conocido por su calidad vocal, por su amplio registro y por el dominio de la respiración y el diafragma, lo cual le permite hacer sostenidos que para otros cantantes es algo insoñable.



“¡A Dios la Gloria! Me siento muy orgulloso porque Dios me ha dado una voz preciosa y yo he sido muy disciplinado. La voz mía es una voz que si una persona no es disciplinada, no puede cantar. Así que la disciplina que tengo, mi fe en poder hacer las cosas, mi entrega cuando estoy cantando, todo eso tiene mucho que ver. Y la gracia que Dios pone en mi voz”, remarcó.



Al Jeffrey, le gusta mucho trabajar con gente joven, como un productor quer hay ahora que se llama Maikin, que dio un giro al merengue. “El giro del merengue que se está haciendo ahora. Lo que hace Ala Jazá, por ejemplo, eso nace entre Damián (El Apechao) y Maikin. Son nuevos colores y yo he apostado a trabajar con gente joven. La gente joven es la que tiene el don de romper paradigmas. Y eso me encanta: romper, hacer cosas nuevas”.



Para El Jeffrey quien más le ha influido “ha sido Fernando Villalona, el más grande”, de quien reconoce que ha cogido “su carisma, la forma de marcar y la forma también de frasear”. Y de Toño Rosario “la clave”. Y reitera: “¡Toño Rosario es un artista que tiene una clave como merenguero! Yo soy un gran admirador y me declaro mayimbista-toñista”. Y agregó: “Y de Papá Ventura, la alegría obviamente”, dijo refiriéndose a Johnny Ventura a quien comparó también con Celia Cruz, entre otros. Resumió: “No creo que somos originales. Somos un poquito de cada cosa. Y miramos y tomamos lo bueno, lo positivo”, a la vez que reconoció tener de Juan Gabriel algunos rasgos del timbre de voz.



Recalcó que el concierto en Hard Rock Café será el 6 de julio, el director musical será Freiser Hernández y el productor ejecutivo, Evelio Herrera.

Algunos éxitos históricos de El Jeffrey

Temas como Voy a ser grande, Cuéntale a él, Palabritas, La noche, Si me vuelvo a enamorar, Ya lo sé que tú te vas, Qué pena, Pobre diablo, Nunca voy a olvidarte, entre otros, conforman un repertorio sólido que ha triunfado en República Dominicana y entre el público latino de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Chile, México y otros países.