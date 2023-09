El evento internacional pasó la prueba de la experiencia con la calidad de los artistas que se presentaron

La edición 22 del Latin Music Tour, organizado por Quepe Music & Events, que acaba de realizarse del 31 de agosto al 3 de septiembre (terminó cerca de las 3 de la madrugada del domingo) corrobora la necesidad de medidas que apoyen y estimulen eventos como este que es el clásico de los eventos de turismo cultural con 22 años de realización.



El jueves, último día de agosto, fue la fiesta de agasajo a la diáspora dominicana, celebrada en la Disco Bávaro, donde Fernando Villalona y Luis Miguel del Amargue regalaron una noche de buen merengue y buena bachata respectivamente. Cerró el bachatero.



El viernes, el salón grande del Convention Center (que ha sido sede hasta de una Cumbre Iberoamericana) acogió el festival de lleno, donde abrió El Rubio Acordeón con Los Cabareces, Las indias de Baní, El pobre Maelo, Chicha y el pegadísimo tema suyo conocido como Mariela, pero cuyo título es El abogado. Este joven valor de la música típica, virtuoso en el acordeón, honra la tradición de Ñico Lora, Tatico Henríquez, El Cieguito de Nagua, Raúl Román, El Prodigio y Yovany Polanco, entre otros.



Alá Jazá demostró su versatilidad al acometer además del merengue urbano o merengue mambo, el merengue derecho y entregar además un excelente popurrí de bachatas. Te soñé, Por qué te has ido, Siempre van a hablar, en un medley Amaneciendo, No sé qué hacer, Donde vayas, Otra no puede haber y Si un día la ves. Luego No sé olvidar, el popurrí de bachatas y terminó con Es mi vida.

Yiyo Sarante cantó sus éxitos. Toño Rosario durante su participación.

Esa noche el final fue, como debía ser con Tony Vega, el popular salsero boricua quien, entre otros entregó Esa mujer, Ella es, Todo contigo, Fui la carnada, Ríe payaso, Uno mismo y Aparentemente.



La última noche abrió con Flow 48 y siguió con Toño Rosario, quien debió cerrar, quien interpretó unas 30 canciones, entre ellas Estúpida, Beso a beso, No me pregunten, Resistiré, Perdedor, Última copa, El puñal, Es mi vida, No te perdono más, Discúlpame, Su único amor, Nunca más, Cumandé, Rompe, Otra como tú, Volver a empezar, Reloj, Dale vieja, Cómo decirle que te amo, Comprende y finalizo con Alegría. Año es un clásico vanguardista. Merecía cerrar.



Yiyo Sarante recibió una tarja a nombre de Quepe y del hotel (donde hace años laboraba como cocinero), por sus 22 años de carrera en la 22 edición. Fue el encargado de cerrar y cantó temas como La maldita primavera (con la que abrió), Si mañana no me iré, No es secreto, Manos de tijera, Qué Agonía, Corazón de acero, Me hubieras dicho, Sin esencia, Estás donde no estás (de Anthony Ríos), Mi fracaso, Un hombre normal, Qué Agonía, Eres mi pasado y Mi derrota, entre otras que el público le pedía.



El evento que hasta el año pasado se realizó en el Hard Rock Hotel & Casino, pasó la prueba de la experiencia en el Barceló Bávaro Grand Resort, donde la estadía ha sido magnífica.