Kinito Méndez se presentará hoy junto a Rikarena en el espectáculo “De Padre a hijo” en el Hard Rock

Kinito Méndez se presentará junto a sus hijos, “Rikarena”, en un espectáculo que fusionará la energía y alegría que lo caracteriza, y el romanticismo de la música con la agrupación que ha adquirido gran popularidad en Colombia. En una breve entrevista con elCaribe, conversó sobre el espectáculo que se celebrará este viernes en Hard Rock y sobre otros temas relacionados a la escena actual del merengue en RD.



¿Por qué el regreso de Kinito Méndez incluye a Rikarena?

Rikarena es un hijo mío, y la gente lo sabe, pero yo estaba alejado porque ellos viven en Colombia, un país que le tiene mucho cariño. Mi hermano los estaba manejando y yo estaba retirado, por cosa de la vida, él tuvo un problema de salud y he tenido que volver a agarrar el grupo. Va a ser el arranque de nuevo de Kinito Méndez y Rikarena. Atendiendo al grupo en su imagen y en su música.



¿En qué se diferencia Rikarena de Kinito padre?

En el estilo de música. Mi estilo es de refranero popular, con frases de pueblo y de cultura, y a Rikanera yo les doy el Kinito enamorado, ese lado romántico yo lo vacío ahí. Un romántico bailable, claro.



¿Han sido buenos hijos?

Muy buenos, por cosas de la vida Guarionex y Wester, decidieron hacer su proyecto. Wester ya no vive de la música y Warionex sí, pero sí ha sido una relación hermosa, ellos me llaman e invitan a todo y van a estar mañana en el concierto. Esos son mis hijos, aunque no estén en Rikarena .



¿Hay una intención de popularizarlo acá? Cómo los recibirá el público aquí?

Sí, ellos ya tienen 15 años radicados en Colombia, y al yo entrar de nuevo a la administración, mí me gustaría que los conozcan en todo el mundo. Rikarena dejó una generación marcada. Aquí hay una generación que ahora trabaja y es pudiente y que está esperando a Rikarena porque creció y tuvo su juventud con esa gente “¡ah, ah ayy, patica aquí, patica allá!”- canta un poco de la canción- y están a la espera, y quiero traer su música para que disfruten, gocen y recuerden su infancia.



¿Se podría decir que han llegado más lejos que Kinito?

Me han dao duro, yo intento e intento, pero Rikarena es demasiado fuerte. Yo hago mi bulla pero lo importante es que somos queridos los dos, hacemos buena música, sin malas palabras, sin cosas que dañen a la generación que viene, tratando de darle fuerzas a nuestra música.



¿Cómo ve la escena del merengue?

Tenemos una realidad que es la música urbana, la generación de hoy eso es lo que siente y eso no lo quita nadie. Entiendo que nosotros como merengueros tenemos que seguir dándole duro a nuestra música, porque es nuestra cultura. Merengue y bachata, y no podemos divorciarnos de ahí. Hacer música.



¿Es rentable crear orquestas en estos tiempos?

Ahora es diferente porque el merengue no está en su mejor época, eso antes lo hacía Wilfrido con Las Chicas del Can, lo hizo con Los Hijos del Rey también, yo lo hice con Rikarena, otros también lo hicieron, unos con éxitos, otros sin éxitos, pero en estos momentos es difícil.



Qué se va a vivir en el show ?

Ayer vi el ensayo de Rikarena, para que la gente sepa lo que va a vivir, y como tenía mucho que no los escuchaba en vivo, mientras cantaban, yo lloré. Será como irse a esos tiempos de nuevo. Eso es lo que se va a vivir ahí, que la gente recuerde toda su infancia, toda su juventud, y se va a basar en ese recuerdo. Yo feliz, porque eso era lo que quería, que la gente vea de nuevo su música, con la que creció. Y a un Kinito más jovial que va a poner a la gente a gozar, después de llorar con Rikarena.

Cultura

Merengue y bachata es nuestra cultura, y no podemos divorciarnos de ahí. Hay que hacer música que le interese a la gente”