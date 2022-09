Un grupo de los más destacados cultores de la bachata y algún que otro bolerito, se reúnen este sábado en el Teatro la Fiesta del Jaragua desde las 9:00 de la noche

Se trata de “Bachatas y boleros sobre el Jaragua”, el primer acercamiento de lo que será el Festival Mundial de la Bachata RD, organizado por la empresa BQ, que se realizará el año próximo en República Dominicana.



El empresario Mayobanex Bautista, productor de este espectáculo, explicó a elCaribe que está convencido que “esto va a ser un antes y un después. Y será el preámbulo del Festival Mundial de la Bachata en República Dominicana que estamos organizando y que esperamos que el año próximo se haga realidad”.



La estructura rítmica del bolero es 4 x 4, como lo es la bachata, su hija natural, también convertida en un género.



El concierto contará con la participación del padre real de la bachata José Manuel Calderón, quien el 30 de mayo de 1962 grabó “Condena” de Bienvenido Fabián.



Entre los artistas convocados se encuentran tres clásicos más, como el puertorriqueño El Jibarito de Lares, quien a los 85 años sigue interpretando boleros como “Por retenerte” que Odilio González (que ese es su nombre real) popularizó y que influyeron en lo que sería la bachata, cuando comenzó a grabar hace 68 años.



En este preámbulo del Festival Mundial de la Bachata RD BQ ha invitado a Leonardo Paniagua, el que popularizó “Chiquitita” en bachata, en el país, antes que el grupo ABBA se convirtiera en popular en República Dominicana con su original.



Otro clásico de lo que sería la segunda colada de bachateros es Ramón Torres “El Poeta”, quien con solo su clásico “De Higüey a la capital” abrió una nueva perspectiva a la bachata al asumir temas con pinceladas de crítica social, no exentos de humor.



Los bachateros que vinieron después



Uno de los bachateros dominicanos más valorados internacionalmente que forma parte de este gran espectáculo dirigido artísticamente por Alberto Zayas, ha sido Frank Reyes, El Príncipe de la Bachata, quien no dejará de hacer temas como Nada de nada, Quién eres tú o Princesa.



Hoy día el más exitoso y pegado bachatero es El Chaval de la Bachata, quien muy pronto celebrará 25 años de vida artística, con un concierto en el United Palace en Nueva York. El Chaval es una de las grandes estrellas que brillarán este sábado en el Teatro la Fiesta. Linar Espinal, que ese es su nombre real no dejará de cantar éxitos como Dile a él, Te puedes quedar, Dónde están esos amigos o su más reciente lanzamiento El último golpe.



Por último Alexandra, la única mujer del roster, y quien se diera a conocer por el dúo de Monchy y Alexandra, ahora en solitario ofrecerá también varias de las canciones que destacan su impronta en un género que es Patrimonio de la humanidad de la Unesco.



Temas como Te quiero igual que ayer, No ha sido fácil, Dos locos, no faltarán en su presentación, entre otros.



Este primer preámbulo del Festival Mundial de la Bachata RD BQ, será la confirmación de la necesidad de la realización de un evento mayor que cada año reúna y premie a artistas intérpretes y compositores de la bachata, músicos, productores, bailadores, amantes del género provenientes de otros países y hasta agencias turísticas especializadas en turismo cultural.



La bachata es hoy por hoy el género más internacionalizado de la música dominicana. Y su impronta existe a través de escuelas de baile especializadas desde Islandia. Mongolia, Uruguay y Colombia, hasta Holanda, Canadá o Japón, pasando por Israel, Rusia o Reino Unido.

Fiesta de bachatas y boleros en La Fiesta

Evento: Bachatas & boleros sobre el Jaragua

Artistas: José Manuel Calderón, El Jibarito de Lares (Puerto Rico), Leonardo Paniagua, Ramón Torres “El Poeta”, Frank Reyes, El Chaval de la Bachata, Alexandra

Animación: Michael Miguel

Producción: Mayobanex Bautista /MBE Group

Dirección artística: Alberto Zayas

Dirección musical: Davicito Paredes

Fecha: sábado 1 de octubre 2022

Lugar: Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua

Precio de las boletas:

VIP platinum: RD$10,000

VIP Gold: RD$8,000

VIP: RD$6,000

General: RD$5,000

Compras de boletas: Uepa Tickets o Boletería del Teatro la Fiesta