Para fomentar sus conocimientos, las estudiantes se enfrentarán a la construcción de cohetes, robótica, programación, simulaciones de viaje y hábitats lunares…

Yonairy Reyes, Coral Guareño, Gabriela Rosario, Madelin Castillo, Elianni Rodríguez, Natasha de la Cruz, Camila Reyes, Nerelin Adames, Michel Mercedes y Sendy Durán Segura son los nombres de las diez jóvenes dominicanas que llegarán este viernes al Space Center Houston de la NASA.



Cerrarán el 2023 con una nueva experiencia y aprendizajes, de las manos de “Ella Es Astronauta” del programa de la fundación colombiana “She is”, debido a que al llegar allá “estarán rodeadas de ingenieras, directores de vuelo y astronautas que compartirán sus experiencias de vida, inspirándolas a romper estereotipos y convertirse en replicadoras de conocimiento en el campo de la exploración espacial”.



Imagina por un momento a estas jóvenes, provenientes de Barahona, Santiago de los Caballeros, Boca Chica, Santo Domingo Norte, Distrito Nacional, Azua, La Romana, frente a los desafíos de la construcción de cohetes, robótica, programación, simulaciones de viaje, y hábitats lunares… Todo esto será parte de lo que experimentarán para fomentar sus conocimientos y brindarles herramientas sobre liderazgo y trabajo en equipo.



La segunda versión de Ella Es Astronauta dominicana llegó a 19 provincias del país, y obtuvo un registro de 302 niñas, de las cuales fueron seleccionadas 10. En los resultados obtenidos se observó que en esta segunda convocatoria, del total departicipantes inscritas, el 66.9 % corresponde al área urbana y el 33.1 % al área rural.



Luego de su selección, el grupo se capacitó durante cuatro meses en áreas STEAM y habilidades blandas, a través de sesiones virtuales con instructores de la NASA y los aliados del programa: OGTIC, IDAC, Organon, Goya, Grupo Ramos, Nike, Totto, EY y Nosotras.



El Centro Espacial de Houston, que lidera el aprendizaje en ciencia y exploración espacial, es una fundación educativa sobre vuelos espaciales tripulados que ofrece amplios programas de educación científica y un museo espacial.



Sus ilusiones



Yonairy Steicy Reyes Feliz es de Barahona y se siente emocionada con el viaje porque abrirá su mente a conocimientos, experiencias y lugares nuevos.



“Cosas que nunca he experimentado ni visto, conoceré personas nuevas que me van a estaracompañando y nutriendo con esta gran oportunidad que me han dado y sé que gracias a todo el programa se me abrirán muchas puertas”, expresó Reyes.



Para Coral Lisbeth Guareño Sánchez, de Santiago, convertirse en parte de la segunda tripulación de la República Dominicana en el programa Ella es Astronauta es un sueño cumplido, ya que más allá de las estrellas y el espacio profundo le impresiona la oportunidad de adquirir conocimientos y abrir nuevas puertas mientras persigue sus pasiones.



“Lo que realmente me llena de emoción es la perspectiva de vivir esta aventura con jóvenes brillantes que comparten mis inquietudes y sueños y tener la oportunidad de trazar una ruta audaz hacia la excelencia y la equidad”.



A Santo Domingo Norte lo representa Elianni Nicol Rodríguez Pinales, para quien “tener la oportunidad de haber sido seleccionada para este viaje me otorga la gran responsabilidad de representar a mi país y de empoderar a otras niñas con mi historia, para que cada año sean más jóvenes dominicanas dispuestas a postularse y vivir esta hermosa experiencia”.



Los testimonios de estas tres jóvenes son el reflejo de los sueños con los que se va este grupo. Las diez están dispuestas a dar lo mejor de sí y están comprometidas al aprendizaje y la multiplicación de lo que puedan aprender en este proceso.

Programa “Ella es Astronauta” de She Is

La Fundación colombiana “She Is” inició operaciones en el año 2016, con la misión de empoderar a niñas y mujeres en condiciones de vulnerabilidad por medio del emprendimiento y la educación en ciencia y tecnología. Durante los últimos siete años, ha beneficiado a 16,900 niñas y mujeres a través de programas como She Is Astronauta y She Is Esmeralda. Actualmente, operan en Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.La convocatoria de 2023 abrió el pasado 1 de abril con una duración de un mes y el cierre de inscripción fue el 1 de mayo, con esta apertura se buscaba que niñas dominicanas de todo el territorio se inscribieran para ser parte de este entrenamiento.