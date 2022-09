Dice refiriéndose a la necesidad de planificar y organizar bien cada acción cultural, con los fondos que se cuente

La 7ma. edición del Festival Nacional de Teatro se realizará del 20 al 30 de octubre. Arrancará el jueves 20 en la Sala Manuel Rueda de la Escuela de Bellas Artes con La duda, del Teatro Las Máscaras, a cuya directora Germana Quintana está dedicado el festival. La clausura será en la Sala Ravelo del Teatro Nacional con La mujer puerca, del grupo Los Otros. Esta fiesta de la escena de 10 días, involucra 13 instituciones culturales oficiales y privadas.



El teatrista y viceministro Giovanny Cruz habló con elCaribe, sobre el festival.



¿Cuántas obras sobre la realidad actual dominicana hay programadas?

De las 24 obras que subirán a escenario, creo que el 80 por ciento habla de la realidad cultural o social dominicana. Esto, porque aunque algunas de las obras sean de autores foráneos, siempre se establece una diferencia entre el llamado texto literario y el texto dramático. Para este último, nuestros teatreros procuran trasladar estética y temática hacia la escena nacional.



Considero que el teatro dominicano se encuentra inmerso en una etapa donde se le da mayor énfasis (aunque no absoluto tal vez) a los mitos y leyendas, casi siempre en miradas hacia atrás que en miradas actuales. ¿A cree qué se debe esto?

No estoy seguro que eso sea tan así. Empero, en mi discurso de entrada a la Academia de la Lengua toco, precisamente, esa necesidad. El teatro más localista del mundo era el griego. Hasta que un país no comienza a trabajar con sus héroes escénicos, sus mitos y ritos nacionales, difícilmente progresa en el teatro. Suelo decir que siendo nosotros una isla, vivimos de espalda al mar respecto a nuestra alimentación. Eso mismo ocurre con el teatro: tenemos leyendas, sucesos e historia fascinantes; pero hemos vivido de espalda a ellas. Creo que estamos poniendo, en los últimos años, los ojos en eso. Por supuesto que me refiero al teatro profesional o de arte. El teatro de empresa no puede, siquiera, mirar esos asuntos no sabría ni identificarlos.



Si estoy equivocado,¿ puede citarme ejemplos de obras sobre las problemáticas actuales de la vida dominicana?

En Guloya casi todas las producciones van en ese sentido. En las realizaciones de La Máscara (aún en sus comedias) veo la realidad dominicana. Pero igual puedo decir que se siente eso en producciones recientes de la Compañía Nacional de Teatro, Guillermo Cordero, Exmin Carvajal. Elvira Taveras, Carlos Castro, Haffe Serrulle; entre otros.



El esfuerzo de realizar el Festival Nacional de Teatro implica un presupuesto. ¿De cuántos millones estamos hablando, si se puede saber?

El presupuesto aprobado era de 3.5 millones de pesos. Pero entendimos en el Ministerio que hacerlo con esa suma era ridículo, por un lado, e irrespetuoso, por otro. Por eso, la ministra, Planificación, Administración, Financiero y mi Viceministerio escarbamos en los cimientes de nuestra institución y logramos obtener un poco más de 7 millones. Habíamos logrado captar por auto gestión un poco más de un millón de pesos. Pero Milagros planteó que no debíamos, en las actuales circunstancias, competir con el teatro independiente. Agradecimos los aporte, pero lo dejamos para otra ocasión.



¿El festival Nacional de Teatro incluye grupos teatrales de provincias?

Así es. Sobre todo de la zona del Cibao.



Tengo entendido que habrá una parte del festival dedicada a charlas y reflexiones. ¿Hay quienes hayan preparado ponencias o conferencias?

Tenemos varias ponencias y conferencias. Sin embargo, los cursos-talleres orientados a la formación del actor, la dramaturgia y la producción son mayoría. Tenemos hasta sobre trabajos corporales. Particularmente daré dos (sin cobrar, por supuesto) en Barahona y San Juan de la Maguana sobre la Construcción de Personajes en Teatro y Cine.



¿Cuándo toca hacer el próximo festival?

En octubre del 2023 haremos en Festival Internacional de Teatro. Ya tenemos el presupuesto elaborado, sometido y aprobado. Queremos, luego del daño que hizo a la Cultura la pandemia, que ese Festival vuelva con todo sus esplendor y dignidad.



Qué destacaría Ud. de esta 7ma edición?

Primero, la transparencia en el proceso de selección. Segundo, el rigor que procuramos. Tercero, la importancia que seguimos dando a los aspectos de la formación. El evento escénico siempre es importante; pero, desgraciadamente, concluye en el escenario. Los aspectos culturales y formativos perduran en el tiempo. Otro asunto que hemos logrado es el trabajo organizado. Y no sólo lo digo en el rigor momentáneo. Hemos procurado crear un sistema definitivo. Una metodología. En estos tiempos la improvisación es una insensatez y un desperdicio de labores y voluntades.

