La música independiente es lo más interesante que están haciendo los jóvenes en República Dominicana. Esta es parte de los Premios Indie que tendrán lugar este martes.



El anuncio de los ganadores se hará hoy a las 8:00 de la noche por el canal 4 y por la cuenta de Youtube de Revolución Sonora.



El esfuerzo de realizar este evento pretende visibilizar la calidad de la música que se produce en el país sea del género que fuere.



“Un Grammy chiquito y sin apoyo”, así calificó José Luis Freitas a los Premios Indie Dominicanos que él organiza, con el apoyo de los protagonistas de la música de calidad que se hace en el país.



“Los que seleccionan los ganadores son los propios productores, músicos, compositores, cantantes, ingenieros de sonido, diseñadores de portadas de discos, y otros.”, confirma Freitas.



“Entre los presentadores de los ganadores hay muy destacadas figuras del país. Para que tengas una idea Juan Luis Guerra presenta una de las categorías. Tony Almont es el anfitrión de los premios”, expuso.



Un total de 40 artistas participan en 15 entre los que se encuentran tributos especiales a Rafael Solano y Raulín Rosendo. De igual manera se han anunciado la participación de varios artistas, entre ellos “el cantante de los raperos” Vakeró, Riccie Oriach y la violinista clásica Aisha Syed.



“Donde solo la calidad cuenta” es el lema del evento, que tiene “la genuina intención de brindarles un espacio donde se valore el arte, la calidad y la diversidad musical dominicana”, acentúa Freites.



Organizar un evento como éste, con el solo apoyo de Enlab y Tanut, muestra la crisis de credibilidad sin precedentes de los premios tradicionales existentes en el área de la música y el espectáculo.

Los nominados



A continuación algunos de los acápites nominados.



Mejor Álbum:

• Raulín Rosendo – Tranquilo que yo controlo

• Aisha Syed – Porteña

• Alex Ferreira – Tanda

• The Dominican Jazz Project – Desde lejos

• Riccie Oriach – Maquiné

• Trío Peña Comas – Entre cantos y danzas

• Redimi2 – Momentum

• Juan Luis Guerra – Privé

• Altherego – 2021

• Manny Cruz – Love dance merengue

Mejor Canción

• Lena Dardelet – Me asome al sol

• Juan Luis Guerra – Pambiche de novia

• Marteovenus Ft. Xiomara Fortuna – El Espejo

• Néstor Torres Ft. Johnny Ventura – Neodance

• Rodhen Santos – Take the a train

• Manny Cruz Ft. Daniel Santacruz – Dame una noche

• Manerra – Todo me suena a tu nombre

• The Dominican Jazz Project – Fuera de la oscuridad

• Riccie Oriach – Caracolita

• Aisha Syed – Pampeana

Mejor álbum música clásica:

• Trío Peña Comas – Entre cantos y danzas

• Aisha Syed – Pampeana

Mejor canción tema música clásica

• Trío Peña Comas – Sierra de Bahoruco

• Aisha Syed – Pampeana

• Trío Peña Comas – Valsettino

• Aisha Syed – Primavera Porteña

Mejor Álbum Pop

• Manerra – 1984

• Martox – Se siente diferente

• Nikola – Embeleso

• Negro Karibe – Vintage live

• Shy Melomano – 1999

Mejor Canción Pop

• Am Goldn – Honestly

• Redimi2 Ft. Abby Valdez – Tu conmigo estás

• Manerra – Mar

• Break Out The Crazy – Everything to lose

• Seye y Giorgio Siladi – Psicodélico

Mejor Balada

• Eli & Emil – ¿Qué Harías Tú?

• Pavel Núñez Ft. Santiago Cruz – El gato andaluz

• Diego Jaar – Agridulce

• Manerra – Bailar sobre el mar

• Break Out The Crazy – Fool for you

Mejor Canción Pop Urbano

• Damn Goldo – Golfí

• Xiomara Fortuna Ft. Vakeró – Como la marea

• Martha Heredia – Quiero bailar

• Maffio Ft. Néstor Torres – Traigan agua

• Chelsy ft Nino Freestyle – Infelices

Mejor Álbum Urbano

• Redimi2 – Momentum

• Dkano – Al Día

• Maffio – Tumbagobierno

• Dkano – Quincena

• Psiquiatra Dr – Neptune.

Los más nominados

Juan Luis Guerra presentará una categoría.

Juan Luis Guerra (8 nominaciones)

• Mejor canción música de mundo

• Album música de mundo

• Mezcla

• Composición

• Reversión

• Produccion de una canción

• Canción

• álbum

Manerra (8 nominaciones)

• Mejor merengu

• Bachata

• Pop

• Canción música de mundo

• Balada

• álbum pop

• Mejor composición

• Mejor canción

Riccie Oriach (7 nominaciones)

• Mejor portada

• Mejor canción música de mundo

• álbum música de mundo

• Mezcla

• Producción de una canción

• Canción

• Mejor álbum

Manny cruz (7 nominaciones)

• Mejor bachata

• Mejor merengue

• Mejor álbum tropical

• Mejor colaboración

• Mejor mezcla

• Mejor cancion

• Mejor álbum