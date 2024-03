De la mano de Gamal Haché, Karol G aterriza en Santo Domingo con dos fechas que ayer estaban vendidas

Karol G tuvo en Premios Heat que se celebra en República Dominicana cada año, su patadita de la suerte. Y tanto le ha llovido la buena suerte que La Bichota ahora manda a sus padres a los Premios Heat. Y ellos vienen y su progenitor hasta canta y todo.



De modo que La Bichota tuvo aquí una especie de bendición. Ahora regresa santificada por los éxitos que ha tenido en el mundo. Entonces vino con Anuel AA de la mano. La relación se acabó después de eso. Y le sacó partido con canciones como Mi ex tenía razón. E incluso el nombre de la gira actual remite al ex: Mañana será bonito. Si se trazara un time line de sus temas, con una hoja de costos y beneficios, se podría llegar a la conclusión de que el rompimiento con Anuel ha sido uno de los más redituables de la historia. La convirtió en multimillonaria. Y él sigue sin levantar cabeza, no solo por Carolina Girald (su nombre real) sino por Yailín.



Dentro del mundo urbano esta reina paisa no conoce límites, y acaba de regalar un clip lésbico de su canción con Tïesto “Contigo”, que de pronto va y le gusta la vaina y está dando señales de algo. ¿Será bisexual? ¡El artistismo tiene caminos raros! Veremos cómo queda el show.

Precios de boletos (sin cargos)

Front Stage A1 (C a L) RD$19,900 (M a T) RD$17,900 (U a BB) RD$15,900 A2 – (D a L) RD$26,900 (M a T)RD$23,900 (U a BB) RD$21,900 A3 (D a L) RD$26,900 (U a BB) RD$21,900 A4 (C a L)RD$19,900 (M a T) RD$17,900 (U a BB) RD$15,900 SPECIAL GUEST B1 (A a O)RD$12,900 (P a DD)RD$9,900 B2 – Center Star RD$26,500 VIP C1 RD$5,900, C2 RD$7,900 C3 RD$7,900, C4RD$5,900, C5 RD$5,900, C6 RD$5,900, Palcos Oeste RD$2,900