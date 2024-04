Van Gogh



Una exposición con reproducciones de obras plásticas de distintas etapas de la fecunda, pero breve, vida del gran pintor holandés Vincent Van Gogh, forma parte de esta gran exposición didáctica y por momentos lúdica, que concluye con la inmersiva en un salón especial, en el segundo de los dos pabellones que acogen la propuesta.



Colmada de jóvenes y de familias que acuden a visitar esta muestra, ha acogido a miles de personas. La inmersiva fue creada por el italiano Stefano Fake.

Lugar: Plaza de la Cultura

Hora: Desde las 3:00 pm

Fecha: hasta el 12 de mayo

Precio: RD$695

Cecilia, Vibrante



La más completa artista dominicana de hoy, Cecilia García, presenta su concierto “Vibrante”, en Escenario 360, con dirección artística de Carlos Espinal, dirección musical de ; diseño de vestuario de Leonel Lirio. Y la presencia de invitados fuera de serie.



Lugar: Escenario 360, Galería 360

Hora: 8:30 pm

Fecha: Viernes 19 de abril

Precio: SPECIAL GUEST OPEN BAR $6,710.00; VIP PLUS OPEN BAR $5,590.00; VIP OPEN BAR $4,475.00

Afro Dominicano



A propósito de la exposición El tiempo de todavía. Apuntes desde las Artes Visuales en el Caribe 1984-2003 que se presenta en el Centro León, presentación de Afro Dominicano, banda fusión con un variado repertorio de ritmos caribeños.



Lugar: Patio caribeño, Centro León (Santiago de los Caballeros)

Hora: 8:00 pm

Fecha: Viernes 19

Precio: Gratis

Novela de Rita Indiana



“La estrategia de Chochueca”. Comentarios sobre la novela de la escritora dominicana Rita Indiana Hernández. A propósito de El tiempo de todavía. Apuntes desde las Artes Visuales en el Caribe 1984-2003



Lugar: Mediateca, centro León (STGO)

Hora: 4:00 pm

Fecha: Sábado, 20 de abril

Precio: Gratis

Racataplum



El Teatro Guloya presenta Racataplum, una obra teatral para toda la familia, montaje inspirado en un cuento original de Juan Carlos Chandro, con las interpretaciones de Viena González y Dimitri Rivera y con dramaturgia y dirección de Claudio Rivera.

Lugar: Teatro Guloya

Hora: 5:30 PM

Fecha: Domingo 21 de abril

Precio: RD$700 (Gen) RD$500 (Estudiantes y discapacitados)

Rock of Ages



La obra de teatro musical “Rock of Ages”, producida por Amaury Sánchez y dirigida por Indiana Brito, se repone este viernes. Actúan: Carla Hernández, Guille Martin, Shalim Ortiz, JJ Sánchez. La coreografía de esta puesta teatral dominicana es de Natalie Borsos. El diseño escenográfico, de Yeimi Díaz. La creciente nostalgia por la década de 1980, las canciones eternas de esa época y las clásicas “bandas para el cabello” cuyo poder sonoro llenara las ondas y los clubes de Sunset Strip de Los Ángeles provocaron la creación de Rock of Ages; un musical de rock que describe a Hollywood en 1986 cuando Guys & Dolls capturaron Times Square medio siglo antes.



Lugar: Palacio de bellas artes

Hora: 8:30 pm

Fecha: Viernes 19 de abril

Precio: PlateaRD$3,915, Balcón RD$3,020

Festival de Teatro de Peravia

Este sábado 20 de abril se celebrará en el Auditorio Manuel de Jesús Perelló, en Baní, la clausura del Festival de Teatro de la provincia Peravia. El evento es organizado por la institución cultural en conjunto con el Movimiento Cultural Peraviano. Se presentarán el Grupo de Teatro de la Universidad Nordestana con la obra La Danza del Mingo. Se reconocerá a Juan de Dios Soto Soto.



Lugar: Centro Cultural Perelló, Baní

Hora: 5:30 Pm

Fecha: sábado, 20 de abril

Precio: Gratis