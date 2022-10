La séptima edición del Festival Nacional de Teatro es una oportunidad de oro para reactivar el arte dramático del país

Del 20 al 30 de octubre se llevará a cabo en al menos 13 instituciones tanto estatales como privadas, esta 7ma edición.



El proceso de selección de obras que serán presentadas en el Séptimo Festival Nacional de Teatro, ha sido, después de muchos años, transparente.



En una entrevista realizada el 17 de noviembre de 2017, el entonces director nacional de Drama, el dramaturgo Radhamés Polanco, agradecía al ministro Pedro Vergés y al viceministro de infausta recordación Cayo Claudio Espinal, el apoyo para llevar a los más apartados lugares del país, “de lo mejor que tenemos. Lo mejor que se puede presentar en el Teatro Nacional, Bellas Artes, Casa de Teatro, en la Sala Guloya (sic) y en las salas activas, en Las Máscaras, nosotros las estamos llevando a esos lugares. Y estamos convidando para que participen y se conviertan en agentes multiplicadores de esto, consumidores y hacedores, a personas de todas las edades y todas las clases sociales, y todos los oficios incluso… para que se empoderen”, etc., etc., etc.



La memoria, sin embargo, dice otra cosa. No existen prueba de ninguna presentación de las que dijo el destacado dramaturgo ante las cámaras del canal 4 aquel día y que puede verse en Youtube. En cambio, sí se recuerda la larga huelga de actores y bailarines, que reclamaban mejoras salariales.



Esa situación no se pudo resolver hasta fines de mayo del 2017, cuando Eduardo Selman, ya ministro, resolvió el mayor entuerto que había que resolver de inmediato: la papa caliente dejada por el anterior incumbente.



Aquellos que se olvidan de lo que antes hicieron o dejaron de hacer, son los que ahora protestan.

“Un colega, a quien admiro y quiero, se ha quejado (no sin cierta elegancia escritural) porque no fue incluido en el Festival Nacional de Teatro. Indagué primero y conversamos después”, ha narrado el viceministro Giovanny Cruz.



“Para el Festival hicimos una convocatoria pública, que fue redactada y vigilada por el Departamento Jurídico del Ministerio. Se constituyó un jurado. Ni la ministra ni algún viceministro éramos parte de ese jurado. Este revisó 54 propuestas. Y, sin que recibieran una miserable llamada de nosotros, eligió en total independencia y transparencia las obras que se presentarán”, agregó.



“Una de ellas fue elegida, adicionalmente, en el Ministerio. Lo hicimos, porque el jurado fue impedido de ver la propuesta. Era algo injusto e ilegal. Y a otra obra la rechazamos especialmente: «Cecilia B». ¿La causa? Porque yo soy su dramaturgo”, expuso el teatrista y viceministro de Cultura Giovanny Cruz.



“En esta gestión no usamos nuestras influencias para torcer la voluntad de un jurado. Mi amigo y colega, finalmente, lo comprendió. Él nunca sometió propuesta alguna y yo no podía escogerlo unilateralmente. Un día de estos, nos prometimos al menos dos copas de vino”, dijo, buenazo el también académico.



Un destacado teatrista que pidió el anonimato, terció ante lo dicho por Giovanny Cruz: “Una pregunta: ¿ese amigo y colega tuyo no es el mismo que cuando era funcionario quería desaparecer el Festival de Teatro por considerarlo “una actividad elitista, que tenía el teatro secuestrado en cuatro esquinas de la zona colonial”? Y a cambio, quería destinar los fondos del festival a realizar unos talleres que nunca se implementaron?”.



Ese respetado teatrista, amplió: “¿Ahora que ya no es funcionario, se acuerda de que también es un hombre de teatro y ahora quiere participar de un evento que él mismo intentó desaparecer? Todos los festivales tienen entre sus reglas que los veredictos del jurado son inapelables. ¿Vamos a demeritar a nuestro festival y las propuestas seleccionadas, por reivindicar a los compañeros no seleccionados? No entiendo. ¡Que alguien me explique!”.



Un festival con pensamiento



Una parte importante del festival tiene que ver con la promoción del pensamiento teatral y del aprendizaje.



Conscientes de la necesidad de elevar el nivel del arte teatral dominicano.



“La incidencia mayor está en esto que estamos sembrando en todos ustedes. La única manera de nosotros lograr una relevancia dentro de las tablas, dentro de los escenarios, dentro de la actividad teatral, es precisamente con la formación. Y a eso apostamos”, dijo el viceministro Giovanny Cruz en la inauguración del programa de talleres del festival, el pasado 27 de septiembre.

Programa de talleres del festival de teatro

Sáb., 1 de oct. Pto Plata. 9 a 1 p. m. Casa de la Cult. Bachata y cuerpos mestizos: aprendizaje y experimentación contemporánea. Jorge A. Mendoza Brea.

Dom, 2 Azua. 9 a 2 p. m. Ctro Cult Héctor J. Díaz – Dilatación del cuerpo inteligente. Guillermo Liriano.

Miérc. 5. Santo Domingo. 9 a 2 p.m. Ctro Cultural Narciso González, Salón de Títeres – Construye tus personajes. Isabel Spencer.

Jue. 6 Santiago. 2 a 5 Teatro Utopía- Laboratorio de creación escénica.

Francisco Rodríguez Noulibos.

Vie, 7. Barahona. 9 a 2 p. m. Ctro Cultural María Montez – Construcción de

personajes. José Bonilla.

Sto Dom. 9 a 2 p. m. Bib. Nac. Pedro Henríquez Ureña. Taller de narración oral. Husmell Díaz

Sáb, 8. La Romana. 9 a 1 p. m. Aldea Cultural: Teatro de calle. Leytter Mena Carreras.

Mao. 10 a 2 p. m.Casa de la Cult Valverde – El cuerpo y la creación de personajes. José Bonilla.

Dom, 9 . Mao. 10 a 2 p. m. Casa de la Cultura de Esperanza: Taller de iniciación teatral. José Bonilla.

Mart. 11 Santo Domingo. 9 a 2 p. m. Ctro Cult Narciso González, Salón de Títeres- Promoción y publicidad teatral. Robinson Pérez

Miérc. 12 Santiago. 6 a 7 p. m. Centro Cultural Ercilia Pepín – Conferencia: El performance de la ficción: interpretar el texto hacia espacios escénicos. Rey Andújar

La Romana. 10 a 3 p. m. Aldea Cultural – Taller de actuación cinematográfica. Henry Mercedes

Jue, 13 Santiago. 7 p. m. Casa Cult Navarrete. Conferencia: Navarrete y su historia teatral. Henry Mercedes

Vie, 14 Sto Dom. 9 a 2 p. m. Esc Nac de Arte Dramático. Plaza del Conservatorio Teatro infantil y juvenil: pautas para una producción ética e innovadora. Paula Disla

San Juan de la M. 9 a 2 p.m. Ctro Cult Monina Cámpora. Construcción de personajes. Giovanny Cruz

Sáb, 15. Santiago. 10 a 3 p. m. Casa Cult Navarrete. Taller de iniciación a la creación corporal. José Bonilla

La Romana. 10 a 11 a.m. Aldea Cultural Conferencia: El performance de la ficción: interpretar el texto hacia espacios escénicos. Rey Andújar