Mamma mía

Un musical jukebox basado en las canciones del grupo sueco ABBA, con libreto de la dramaturga británica Catherine Johnson. Desde su debut en Londres en 1999 ha sido visto por más de 70 millones de espectadores en todo el mundo.



El musical incluye temas tan conocidos como “Money, Money, Money”, “Thank You for the Music”, “Dancing Queen”, “Lay All Your Love on Me”, “Super Trouper”, “Voulez-Vous”, “SOS”, “Knowing Me, Knowing You”, “The Winner Takes It All”, “Take a Chance on Me” o el propio “Mamma Mia”. Una experiencia llena de alegría, nostalgia y energía.



Lugar: Bellas artes

Hora: 8:30 pm

Fechas: 22, 23 y 24 noviembre

Precio: VIP1 RD$4,755; VIP 2 RD$4,475; GENERAL 1 RD$4,305; GENERAL 2 RD$4,025; BALCON RD$3,355

The Messi Experience



La exposición es ideal para toda la familia y consta de elementos de realidad aumentada, inteligencia artificial, así como un área completamente inmersiva que narra a través de imágenes y otros recursos 3D el mayor logro de los últimos años: darle a Argentina la Copa del Mundo 2022. Leonel Messi sale al encuentro de los visitantes, especialmente de los niños y adolescentes, para que se acerquen a su más sincera y honesta historia, contada con la ayuda de la tecnología.



Lugar: Venue, Tiradentes, ex fresh

Hora: l a v 1.00 pm 8,00 pm sd 10 am 09 pm

Fechas: hasta el 30 de noviembre

Precio: RD$2,200

Dominus Land



Obra para toda la familia, producida por Omayra Álvarez y escrita por Eva Piccini, con un elenco de 70 personas, plantea un llamado de atención a los padres y madres de cara a sus hijos. Se enfatiza la necesidad de mantener la familia como el órgano central de la sociedad. Se desarrolla en un universo incierto y absurdo bajo el régimen de “Asclepio Doupoulus”, quien separa de manera cruel a los hijos de sus padres y obliga a estos últimos a servir como cirqueros.



Lugar: Teatro Nacional

Hora: 8:30 pm

Fechas: 23 y 24 de noviembre

Precio: platea RD$3,000 y RD$2,500; balcón RD$1,500 y RD$1,000.

Megaparranda navideña



El Conjunto Quisqueya, Fefita La Grande, Crazy Design y Aníbal Bravo llevan la música a los azuanos

Lugar: azua

Hora: 8:00 pm

Fecha: 23 de noviembre

Precio: entrada libre

Jandy Ventura y el Legado, Sexapell, Kiko El Presidente y Koki Acosta

Lugar: Villa Jaragua

Hora: 8:00 PM

Fecha: 23 de noviembre

Precio: entrada libre

Ala Jazá, Chiquito Team Band, Mozart La Para, Ramón Torres

Lugar: Guerra

Hora: 8:00 PM

Fecha: 23 de noviembgre

Precio: entrada libre

El Mayimbe del Merengue Fernando Villalona, El Chaval de la Bachata, junto a Vakeró y a Sergio Hernandez, llevarán también la alegría.

Lugar: Haina

Hora: 8:00 PM

Fecha: 24 de noviembgre

Precio: entrada libre

Sergio Vargas, Allendy, Crazy Design, Nelson de la Olla

Lugar: Piedra Blanca Bonao

Hora: 8:00 PM

Fecha: 24 de noviembgre

Precio: entrada libre