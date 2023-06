El Torito es sentimiento



Héctor Acosta, El Torito, sostuvo una rueda de prensa en la que junto a Billy Hasbún y Aidita Selman prometió un espectáculo que será histórico en su carrera, sobre el cual se negó a dar casi ningún detalle. Convocó a los periodistas y a sus seguidores a creer en que todo sería posible este viernes a las 8:30 de la noche. Tanto así que casi pareció un mantra tántrico. Lo importante es que gracias a su repertorio y su voz, será un excelente espectáculo.

Lugar: Teatro la Fiesta, hotel Jaragua

Hora: 8:30 pm

Fecha: viernes 2 de junio

Precio: SPECIAL GUEST RD$5,540; VIP RD$4,615; PLATEA RD$3,695; BALCON RD$2,770

Wason Brazobán



Cultor del buen gusto, de la buena letra, con la curiosidad de lo cotidiano, el cantautor de La mujer que a mí me gusta; Errores que besan rico; No me acostumbro, y muchos éxitos más, estará brindando su excelente repertorio junto a su banda.



Lugar: Hard Rock Café Punta Cana

Hora: 9:00 pm

Fecha: sábado 3 de junio

Precio: FRONT STAGE RD$5,415; VIP RD$4,875; VIP 2 RD$4,330; BALCON RD$3,250; GENERAL STAND UP RD$1,625

Phillippe Dodard



El destacado pintor haitiano Phillippe Dodard muestra “Baúl de recuerdos”, con curaduría de Michele Gardere Frisch. Solo estará dos semanas. Concluye la primera de ellas.



Lugar: Galería Marassa (Calle Isabel La Católica 312, Ciudad Colonial)

Hora: 11:00 am a 9:00 pm Vie y SAb / 1:00 pm a 6:00 pm dom

Fechas: 2, 3 y 4 de junio

Precio: Entrada Libre

Leopoldo Maler



“Heraora” se denomina la retrospectiva de 60 años de arte, de uno de los pioneros del arte contemporáneo, padre de la primera instalación de la historia: Silence, que se expone también, en el segundo piso del MAM.

Lugar: Museo de arte moderno

Hora: D

Fechas: Viernes, sabado y domingo

Precio: Entrada libre

Sacha Tebó



La exposición Sueños del Caribe, cierra ya con una experiencia guiada y la proyección del documental Tebó. Organiza la Fundación Sacha Thébaud, Inc y la Galería Bodden se encuentra en la Ave. Carlos Pérez Ricart 66, Arroyo Hondo II.



Lugar: Galería Bodden de Artes Visuales

Hora: 4:00 pm

Fecha: sábado 3 de junio

Precio: Entrada libre

Teatro Chiquito



Guloya celebra los 15 años de Teatro Chiquito, con obras para público infantil, juvenil y familiar. Esta edición se realizará del 3 de junio al 30 de julio, todos los sábados y domingos a las 5:30pm, en la sala Otto Coro del Teatro Guloya en la Ciudad Colonial. Con el propósito de brindar sano entretenimiento y acercar a la familia, en esta 15ta. Edición se presentarán 8 puestas en escena del teatro de títeres y objeto, cada fin de semana un grupo diferente. Los días 3 y 4 de junio arranca el festival con la obra “La niña y el zafaconero” presentada por el grupo Teatro PiedePuente.



Lugar: Teatro Guloya (la calle Arzobispo Portes 205, Ciudad Colonial)

Hora: 5:30 pm

Fechas: Sábado 3 y domingo 4 de junio

Precio: Entrada General RD$400.00.

Espejo



Manuel Antonio Esquerré expone en la sala de exposiciones de Casa de Teatro su segunda muestra individual de fotografía, titulada “Espejo”, que fue inaugurada por Freddy Ginebra este jueves. Espejo estará expuesta hasta el 31 de julio. Explora la pobreza, la luz, los espejos del agua, el paso del tiempo, a través del lente, acucioso y lírico del joven fotógrafo.



Lugar: casa de Teatro

Hora: 7:00 pm en adelante

Fechas: Viernes 2, sábado 3, domingo 4

Precio: Entrada Libre