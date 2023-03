El Gran Festival Musical que celebró el Mes de la Patria y los 179 años de Independencia, se realizó en la Avenida del Puerto y cerró con un espectáculo de fuegos artificiales.



Denominado Gran Festival Musical con el lema: “¡Lo dominicano se pega!”, el evento puso en tarima a representantes del merengue, la bachata, la salsa y la música urbana, de primer nivel, con una puesta en escena limpia, fresca, con elementos gráficos empáticos y una producción musical que se centró en la calidad.



El público asistente pudo gozar la apertura del evento -que animaron Lechuga y Caroline Aquino-, con la música de Fernando Villalona, El Mayimbe, quien entregó un puñado de temas con un sonido excelente, en el que no faltaron clásicos suyos como Dominicano soy, El gusto, el bolero Payaso y América Latina.



Destacable la presencia de la joven corista de El Mayimbe, su sobrina que impregna de frescura juvenil la orquesta.



La reina y más



Llegó Juanita fue la conexión inmediata de La reina del merengue, Milly Quezada, en la fiesta, que siguió con Solo contigo, Para darte mi vida, a dúo con el corista Cecilio; Vive, el tema que José Antonio Rodríguez escribiera para Freddy Ginebra, y La Guacherna a manera de despedida.



Milly es un lujo de voz femenina que se da República Dominicana, quien -dicho sea de paso- tiene vendido sold out el concierto que ofrecerá en el Coca Cola Music Hall de San Juan el sábado 4 de marzo próximo, para el cual solamente quedaban ayer en la mañana 2 boletas disponibles a US$196.



La bachata, género que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, estuvo representado por Luis Miguel del Amargue, quien hizo No te puedo perdonar, Luisa María, Dame otra noche, Amor mudo, Dos notas, Abrázame, Mi estudio, De nada te pido y Se acabó lo bonito.



Chiquito Team Band subió a escena en representación obviamente de la salsa. Hay que destacar la calidad de la cuarteta del frente y lo compacta que suena la banda. así entregaron Lejos de ti, Ojos mexicanos, Corazón salvaje, Volveré, Si quieres, Bachasalsa, Tengo que colgar, Punto y aparte, Selena, La llamada de mi ex, Lupita y Nos desacatamos.



Le siguieron Alá Jazá, La Insuperable y Pochy Familia. El gran final, 25 minutos de fuegos artificiales sincronizados con música producida por Antonio González, incluyó Himno de la Alegría, Un canto a la Patria, Quisqueya, Por Amor , Dominicano soy, Carmina Burana, Obertura 1812 , Aleluya entre otros.

El universo de la música dominicana

El Gran Festival Musical debe convertirse en una propuesta familiar mensual, donde se disfrute de algo más que no sea música urbana. O si se incluye, que sea de calidad; letras limpias y trabajo musical. Algo que dignifique la música dominicana de hoy día. Eventos como este y mayores se hacían años atrás, con el respaldo de marcas, cada vez más lejanas de lo intrínsecamente dominicano. El GFM debe respaldarlo la Presidencia de la República.