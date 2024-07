Se faltaría a la verdad si no se dijera que en los últimos cinco años creció la cantidad de álbumes lanzados para mantener vivo el segmento en los Grammy latinos

La buena salud del merengue típico es evidente en la cantidad de jóvenes cultores, incluidas muchachas acordeonistas y cantantes, en contraste con lo que sucede con el llamado merengue de orquesta.



Es cierto que los líderes principales del merengue de orquesta se presentan en tarimas, bodas y otras fiestas; y la mayoría tiene muy buena presencia en otros países. Hoy sus edades fluctúan entre los 50 y los 80 años. Y hay quienes opinan que se han acomodado en cuanto a repertorio y a presentarse con cachés generalmente muy altos.



Grabar un merengue tiene un costo elevado y si se suma promoverlo, la cuenta es casi impagable si no se tiene un caché alto en las presentaciones. Por eso es muy difícil para un joven (hoy cuando no hay grandes disqueras que le respalden), grabar merengue.



Se faltaría a la verdad si no se mencionara que en los últimos cinco años ha existido un crecimiento de cantidad de álbumes grabados y lanzados, por los establecidos, muchas veces dirigidos a mantener vivo el segmento en los Grammy latinos.



La primera entrega de estos preciados premios fue en el año 2000 y fue descontinuado en el 2007 por falta de obras, para renacer ligado a la bachata, gracias al empuje de Johnny Ventura como miembro del board, y de Manuel Tejada posteriormente.



Juan Luis Guerra lo ha ganado tres veces. También lo ganaron Eddy Herrera en 2020 y Sergio Vargas en 2021.



Joseíto Mateo, el eterno Rey del Merengue, falleció en 2028 con 98 años de edad. Johnny Ventura, la figura más influyente del merengue, fue quien encabezó todo el movimiento desde que debutó con su Combo Show, hasta su fallecimiento, a los 81 años, en julio del 2021. Johnny fue reconocido en 2006 con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia de los Grammy Latinos, Joseito Mateo lo fue en el 2010 y Wilfrido Vargas en 2018.



Cuco Valoy, cuya obra musical se ha movido entre el merengue y el son, tiene ya 87 años. Fefita la Grande celebró sus 80 años hace pocos meses, y acaba de llegar de una gira por varias ciudades europeas.



Wilfrido Vargas festejó en abril sus 75 años. Dioni Fernández anda por los 72. Pasados de 70 años deben estar los integrantes del Conjunto Quisqueya. Josie Esteban tiene 71 años; Milly Quezada habría llegado en mayo a los 69 años (aunque hay malas lenguas que dicen que realmente llegó a los 70); Toño Rosario llegó en noviembre a los 69 años (también comentan que andaría por los 70 o más. Ruby Pérez ya tiene 68 años.



La mayor súper estrella dominicana de todos los tiempos, Juan Luis Guerra, celebró hace un mes sus 67 años.



Rafa Rosario, según Wikipedia, cumplió en diciembre pasado 65 años. Sergio Vargas desde marzo tiene 64. Kinito Méndez celebró en noviembre del 2023 sus 62 años, mientras Ramón Orlando arriba el 29 de julio a los 64. Eddy Herrera en abril de este año cumplió 60. Pochy Familia ya cumplió 58 años. José Virgilio Peña Suazo y Henry Jiménez -uno de los músicos y arreglistas más desbordantes-, tienen 57, así como Héctor Acosta ‘El Torito’.



Miriam Cruz cumple en agosto 56 años. El Jeffrey ya cumplió los 50 años y celebró 25 años de vida artística en solitario pasado fin de semana. Jandy Ventura anda por los 49 años y dos nietos.



Digamos que salvo los últimos tres, que podrían estar aún presentándose dentro de 30 años, (ya octogenarios) serán probablemente los únicos representantes del merengue de orquesta, junto a Manny Cruz (41 años), quien para entonces contaría con 71 años, al igual que Vicente García (41). Manerra (40 años), cultor del merengue fusionado, cumplirá para esa época 70 años. Mientras, el curul de diputada de Juliana O’Neal (36 años) nos ha arrebatado, al menos por ahora a una buena merenguera, pero seguramente en algún momento regresará y para entonces tendría 66 años.



Con 37 años Rafely sigue ahí. Con 34 años Gabriel puede retomar su carrera. La más joven de todas las figuras es Steffany Constanza, quien con 24 años es una artista de muy probada valía en tarimas en vivo en todo el país, y con clips y grabaciones en programas radiales, aunque de casi nula presencia en la televisión.



Estos podrían ser “los últimos de los mohicanos”.



Son muy pocos, por no decir uno solo, los empresarios y productores que se dedican el año entero a promover el merengue. Luis Medrano es el mayor ejemplo de perseverancia con el merengue a lo largo y ancho del país.



Para que no ocurra lo que se prevé aquí, deben cambiar varias cosas.



Recomendaciones



El Gobierno, éste y los futuros, deberán centrar su labor más urgente -en cuanto a política cultural- en poner el ritmo nacional que es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, en el centro de sus actividades musicales. Eso, si en algo les interesa salvar el más dominicano de los géneros musicales, deberán “sembrar” merengue en las escuelas.



Tendrían que promover el género en las emisoras radiales y televisivas estatales. Ofrecer facilidades de grabación, promoción, publicidad, participación en eventos nacionales e internacionales, para nuevos cultores del merengue desde los barrios.



Es imprescindible relanzar el Festival del Merengue, sería estimulante que ahora llevara el nombre de Joseíto Mateo “El Rey del Merengue”; crear el Festival de Nuevos Merengueros Johnny Ventura y crear el Museo del Merengue.

Steffany Constanza lanzó Qué Necesidad. Jandy y el Legado siguen produciendo.

Se sugiere ofrecer estímulos económicos o facilidades a los productores de fiestas que presenten merengue en vivo. A las emisoras, canales de TV (especializados en merengue solamente), y a discotecas y sitios de baile, que dirijan sus esfuerzos a la promoción del género como atractivo fundamental.



Se podría crear una empresa estatal (parte de las industrias culturales) para la promoción y comercialización de agrupaciones de todos los tipos de merengue hacia el mudo entero. A través de las embajadas dominicanas promover el ritmo nacional y el intercambio de agrupaciones musicales de ambos países.



¿Quieren salvar la dominicanidad? Ahí tienen algunas ideas relacionadas con la música más pegajosa y el baile más fácil y rico del mundo, que define día a día, sonoramente, lo más esencial dominicano.