La productora y directora musical de Juan Luis Guerra participó en el programa El Plato del Día, por CDN Radio

Para la directora musical de Juan Luis Guerra y La 440 la música que están haciendo los artistas urbanos es una fusión del merengue.



La músico Janina Rosado entiende que hay muchos estilos de hacer merengue, que eso es bueno, y que todos conviven en el ecosistema musical. A la vez deja establecido que hacer el merengue tradicional resulta costoso. “Hay muchos estilos de merengue, pambiche, el merengue caballito, el merengue tradicional. Entonces, la propuesta urbana es una fusión. La gente no se atreve a hacer merengue porque tiene miedo, no se atreve, tiene miedo de que este cruzado. Además, de que hacer merengue implica tener una mayor cantidad de músicos y por ende más presupuesto”, indica.



Rosado, que lleva más de 40 años haciendo música, dice que el merengue es uno de los ritmos más seductores, lo que hace que muchas nacionalidades escuchen merengue y que sus ciudadanos tengan el interés de aprender a bailarlo.



Sin embargo, piensa que el nacionalismo dominicano respecto al merengue no tiene la envergadura que dan otros países a sus ritmos autóctonos. Puso como ejemplo a los mexicanos con la ranchera. “El merengue es uno de los ritmos latinoamericanos más atractivos y más seductores, no solo son los norteamericanos, yo tengo gente en Chile, en Guatemala que quiere hacer merengue. Los dominicanos tenemos un detallito, no somos tan nacionalistas como es el ciudadano mexicano, que donde quiera se lleva su música para donde vive”, explicó Yanina Rosado durante una entrevista en el programa El Plato del Día que se transmite por CDN Radio.



La también productora musical reconoce que el perico ripiao ha salvado la tradición del merengue, porque la gente de los campos, sobre todo del Cibao, carga con su música a donde quiera que emigra. “La gente más nacionalista con el merengue es la gente de los campos de aquí, el cibaeño que se lleva su disquito de perico ripiao para España y para donde quiera que viva. Por eso yo digo que mientras haya un dominicano sobre la faz de la tierra va a haber merengue”.



Resaltó: “El merengue lo estamos dilapidando desde que salió en 1854. Además, hay propuesta, nosotros somos un país rico en géneros musicales. Si tú te pones a ver el merengue es un ritmo con dos historias paralelas y ninguna de las dos está compitiendo. El merengue de enramada, el merengue típico, tiene acordeón con tres músicos, es folclórico y su color es diferente; mientras que el merengue de orquesta tiene más músicos y más instrumentos”.



Un libro único y necesario



Janina Rosado puso a su circular su libro El Merengue contemporáneo, manual para la base rítmica. Explica que la obra es el primer libro que se escribe de cómo hacer merengue. Está dirigido a músicos y estudiantes de música. Narra que se inspiró en escribir el manual porque en el país se ha escrito mucho sobre la historia del merengue, pero no existía literatura de cómo hacer merengue.



“El libro nació cuando estuve cursando la licenciatura de música de la Unphu, con un intercambio cultural. Hay intercambio con una escuela de Alemania, nosotros preparamos unos reportajes para explicar cómo se tocaba el merengue, nuestra música. Lo que me tocó a mí fue hablar de tumbao de piano en el merengue, cuando yo estoy preparando lo que voy hablar de piano en el video para los alemanes me pongo a buscar manual del merengue y lo único que aparece es cómo hacer merengue en una licuadora, todo era repostería”, cuenta Janina.



Prosigue:“ Ahí fue que yo dije pero ahora entiendo por qué en todos los viajes de 440 a toda Latinoamérica y en todos los lados la gente me pregunta cómo se toca el merengue. Eso no aparece por ningún lado, ahí fue cuando yo entendí el vacío que había para los músicos”.



Indica que durante su investigación verificó que el merengue se ha aprendido empíricamente, “que todo es por imitación. Yo aprendo a tocar tambora por imitación, güira por imitación, el tumbao de piano no me lo enseño nadie, yo lo hago porque vi lo que hace fulano. Entonces ahí empecé a escribir, me tomó dos años y medio”.



Cuenta que se acercó a Maridalia y Penbiang y les dijo: “Yo necesito que alguien que sepa de música vea lo que estoy haciendo”.



Contó cómo nació la fotografía de la portada del libro: “No quería la típica tamborita como es tradición. Dios me ilumino una madrugada, y dije ya tengo la portada, cuatro tiempos, cuatro pulsos, la notación ritma del merengue”.

Algunos datos sobre Janina Rosado

Es pianista popular y arreglista musical dominicana, nacida en la provincia de Santiago Rodríguez; inició sus estudios musicales de la mano de su padre, Juan Antonio Rosado, en ese entonces director musical de dicha provincia.



Ha sido la pianista de Juan Luis Guerra y el grupo 440 por más de tres décadas, también ha realizado arreglos musicales para diferentes artistas nacionales e internacionales.



En el transcurso de su carrera ha sido premiada en 10 ocasiones por la Academia Latina de Grabación Latin Grammy y en el año Grammy Latino 2023 ha sido reconocida como una de las cuatro mujeres destacadas por la academia como Leading Ladies of Latin Music.