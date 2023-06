Email it

El convenio entre Seguros Reservas y HSS suscrito en 2022, permite que los afiliados al seguro médico internacional Just puedan acceder a las atenciones del centro reconocido mundialmente por su especialidad en ortopedia.



Seguros Reservas y el Hospital for Special Surgery (HSS), lideraron el panel informativo sobre los últimos avances en reemplazos de cadera y rodilla con las ponencias del cirujano especializado en reemplazo de cadera y rodilla del HSS, el doctor Alejandro González Della Valle y el doctor Alejandro Cambiaso, especialista en medicina familiar y vicepresidente Médico de Seguros Reservas.



Los reemplazos de rodilla o cadera son procedimientos que requieren de amplia información tanto para el paciente como para su familia y cuidadores. Desde el momento previo a la decisión, conocer en qué consiste, las opciones que ofrece actualmente la medicina para este tipo de procesos, así como la experiencia del centro médico y el cirujano que llevará a cabo el proceso, es determinante en el resultado final.



En respuesta a esta necesidad, y a propósito del acuerdo entre Seguros Reservas y HSS, se llevó a cabo este encuentro que abarcó todos los requerimientos de los pacientes en este proceso hasta los protocolos de alta precoz, para una recuperación más rápida y efectiva.



La amplia experiencia del doctor González Della Valle, que ha tratado quirúrgicamente a más de 9,000 pacientes con diferentes enfermedades degenerativas de la cadera y la rodilla; sirvió de fuente informativa de este panel en el cual también se abordaron casos reales y la aplicación de innovaciones para su resolución.



Hospital for Special Surgery (HSS), es el primer hospital en la ciudad de Nueva York, EE.UU. en recibir cinco nombramientos consecutivos del reconocimiento Magnet en excelencia, el más alto honor en enfermería.