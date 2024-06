ESCUCHA ESTA NOTICIA

Agencias.- Según reportes de TMZ, Justin Timberlake fue detenido por la policía en Nueva York en relación con lo que parece ser un caso de conducir bajo la influencia del alcohol.

Un representante del Departamento de Policía de Sag Harbor confirmó que el cantante se encuentra actualmente bajo custodia en su estación, aunque no se ofrecieron más detalles sobre el motivo específico de la detención.

Fuentes con conocimiento directo del asunto afirmaron inicialmente que se trata simplemente de una infracción de tráfico, no obstante, policías compartieron con TMZ que no se hace un arresto de una infracción menor.

Al parecer, Justin se reunió con sus amigos una noche antes en un hotel en Sag Harbor. Después de algunas horas, el músico y actor tomó su vehículo y se dirigió al hotel donde se hospedaba, momento en el que fue arrestado. Según los informes, esto habría sucedido alrededor de las 12:30 am.

Reportes de Daily Mail aseguran que Justin no se alejó demasiado del hotel donde estaba cenando con sus amigos, ya que siempre hay elementos de la policía en los alrededores asegurándose que no haya conductores alcoholizados. Si bien, confirman que Timberlake fue arrestado, también reiteran que no hubo “drama” al momento de ser llevado por los policías.

“Justin había salido a cenar con unos amigos y había coches de policía apostados fuera del restaurante, como casi todas las noches. Buscan a gente que sale después de medianoche y que podría haber estado bebiendo. Justin salió a las 12:30 de la mañana y fue detenido nada más salir. Nadie resultó herido y no hubo ningún drama en la escena”, compartieron las fuentes.

Hasta el momento, el equipo de Justin no se ha pronunciado respecto al arresto, no obstante, los fanáticos han comenzado a compartir su preocupación debido a que el cantante tiene varias conciertos pendientes a lo largo de Estados Unidos para las próximas semanas; esto como parte de su The Forget Tomorrow World Tour.

Este 21 y 22 de junio, Justin tiene dos presentaciones pactadas en el United Center de Chicago, Illinois, para regresar la próxima semana con dos shows en el Madison Square Garden de Nueva York los días 25 y 26 de junio. Ahora, debido al arresto, estos conciertos penden de un hilo.

Justin Timberlake celebró el día del padre

El arresto del Justin se reportó tan sólo un día después de que su esposa, Jessica Biel, compartiera una enternecedora publicación para celebrar al músico y actor por el día del padre.

Biel compartió una serie de fotos mostrando a Justin jugando con su hija Silas, posando con su hijo Phineas y posando junto a su amada esposa. Las imágenes fueron acompañadas por un mensaje donde Jessica reiteraba el soporte que Justin es para la familia, además de recordarle lo mucho que lo aman.

“Eres tantas cosas para tanta gente. Pero para nosotros eres LA ROCA. La roca a la que subimos, en la que nos apoyamos. La roca que nos protege del sol. Y cuando nos reclinamos sobre ti, como siempre hacemos, esperamos que nuestros traseros te mantengan eternamente anclado y caliente. TE AMAMOS”.