La historia de una familia que impacta socialmente a través de la música

Entrega, servicio, pasión por el arte y mucho amor. A raíz de estos valores nace y vive Fundarmoniartes, un proyecto artístico cultural fundado por la familia Ventura Espinoza que se dedica a fomentar valores a través de la educación musical.



El proyecto está ubicado en la calle Francisco Javier del Castillo, casi en el corazón de Vietnam, Los Mina, una comunidad de alto riesgo, vulnerable, rodeada de delincuencia, precariedades e inseguridad, y a pesar de ello, aporta un poco de esperanza.



Al final de la calle, casi inaccesible, la melodía de violines, la dulzura de voces cantando a coro y la sincronización de golpes, que podrían pensarse son tambores, pero en realidad son cubetas, indican que has llegado.



Nació 8 años atrás, con el eslogan “Vive en armonía a través de las artes” donde aún residen desde hace 30 años Lidia Espinoza y Roque Ventura, una pareja de esposos que formaron su familia a pura pasión por la música e inculcando a sus hijas el valor del servicio.



Los muchachos del barrio pueden tenLos muchachos del barrio pueden tener contacto con la música desde los 4 años de edad. Alrededor de 150 niños y jóvenes se benefician de clases corales, cuerdas vibrantes y percusión. Lo hacen como pueden, pues el lugar no cuenta con suficientes instrumentos para todos los niños. Divididos en tres grupos en diferentes horarios, unos practican violín, otros el cello y todo el grupo percusión a base de una batería improvisada, -una cubeta boca abajo y dos palitos-, creando así una orquesta que ambienta con música toda la zona.



Más que una casa transformada en una escuela, es un hogar musical. Los niños al llegar se sienten en casa.



Liquedia Ventura, presidenta de la fundación, dijo que buscan impactar de manera positiva y en valores la vida de los niños, no solo de esa comunidad, sino, a nivel de todo Santo Domingo Este.



“Fundarmoniartes quiere decir vive en armonía a través de las artes, está dirigido a trabajar con lugares vulnerables como lo es el sector de Vietnam Los Mina, en busca del rescate de los valores que está perdiendo nuestra nación”, explica.



“Muchos de esos niños que entran aquí, lo hemos tenido que rescatar de familias que practican el consumo de sustancias ilícitas y otros que también viven dentro de familias que practican la delincuencia, entonces es precisamente este tipo de actividades que pueden cambiar estos pequeños mundos de aquellos que son el futuro de nuestra nación”.



Destaca que la fundación busca demostrar que sí, que “se puede vivir en armonía en un lugar como este”.



Un proyecto familiar



El objetivo de trabajar “los valores de la equidad, la creatividad, el amor, la empatía y el respeto”, les viene de la crianza que le ha dado sus padres. Roque Ventura, el papá de la casa, comentó que lo que los ha motivado a todos “es que cada vez que venía un niño y se paraba en la verja a escuchar la música, ellos querían hacer algo. Lo que hacíamos era que los sentábamos al frente y ellas tres, yo con la guitarra, ellas con la flauta y el violín, como ellos ya no querían solo escuchar, querían integrarse, nosotros la poníamos a ellas, desde que se sabían una o dos notas, a enseñárselas a otros, y eso fue una motivación y les trajo un sentimiento.



Aclaró que a ninguna de las tres les impuso que estudiaran música, indicando que las apoyaría en lo que decidieran, pero los cinco, desde la más pequeña de las hermana, hasta la madre, se quedaron con la música como profesión y decidieron asumir juntos el compromiso de compartir lo que saben de forma desinteresada y por pura pasión, con ese deseo de no solo causar un impacto, sino dejar un legado.



Sarai es violonchelista y enseña canto y saxofón; Crismélody es pianista, directora coral y cantante y está al frente de las clases de piano; Liquedia, da clases de violín y canto. Cuentan también con la colaboración de otros jóvenes que fueron parte del proyecto desde sus inicios, y no se han ido.



Sacrificios



Los trabajos sociales son difíciles. A pesar de que hacen el trabajo con amor, como familia han tenido que sacrificar su privacidad, tiempo e incluso bienes, para poder salir adelante con la fundación.



Visión



Liquedia también busca demostrar la capacidad que tiene la música de cambiar vidas. A corto plazo, su meta más precisa es lograr que el grupo se convierta oficialmente en La Orquesta Filarmonica de Vietnam y lograr llevar esta música a cada rincón del país.

Compartir dones divinos



Una frase que la familia adoptó como su filosofía es “dar por gracia lo que por gracia has recibido”, refiriéndose a la tarea de compartir los dones que posee cada miembro, y que también evidencia el acercamiento que tiene esta familia de Dios.

Familia Ventura Espinoza, durante clases en Fundarmoniartes.

Fundarmoniartes llama a donar un instrumento

“Para seguir impactando la vida de muchos niños, actualmente tenemos 150, pero dentro de nuestra comunidad hay más de 5,000, nosotros necesitamos más personas que se unan. Si tienes un instrumento musical en desuso o si quieren donar alguno a la fundación hacemos el llamado para que te sumes a cambiar la vida de aquel niño que quizás mañana puede ser un delincuente o que quizás puede cometer un acto ilícito, en lugar de eso, sea un músico, un médico, un abogado o simplemente una persona de bien que pueda darle valor a nuestro país”.