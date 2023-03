Email it

Organizado por la Embajada de Francia, marzo se convierte en el Mes de la Francofonía.

Para Brigitte Veyne, consejera de Cooperación y de Acción Cultural de la misión diplomática francesa, este mes es de mucha labor, de mucha creación y de muchas satisfacciones.



“Se trata de la gran fiesta de la lengua francesa”, explica.



“Este año hemos incluido conciertos, encuentros literarios, exposiciones de artes plásticas, películas, concursos… Es un programa abarcador que exige todo el esfuerzo. Pero ojo, no se trata solamente de Francia. Recuerda que la Organización Internacional de la Francofonía cuenta con 54 estados, más 7 miembros asociados y 27 observadores, entre ellos República Dominicana”, explicó.



El Mes de la Francofonía cuenta con el apoyo no solo del Mirex dominicano, sino de las embajadas de Canadá. Francia, Haití, Marruecos, Mónaco y Suiza. Sus actividades no se van a limitar a la capital, sino que también se realizarán algunas en instituciones culturales de Santiago, Baní, San Francisco de Macorís.



Todo comenzó el mismo 1 de marzo en la Academia de Historia, con el encuentro “Los mundos francófonos en sus literaturas”, donde cada embajador de países de la francofonía, escogió un autor francófono, para abordar su obra. Esta fue una actividad organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, como apuntó la diplomática francesa.



Propuesta musical de gran relevancia



Tal vez el más importante de los eventos del Mes de la Francofonía sea el concierto del pianista francés Sofiane Pamart, quien se presentará el martes 28 de marzo, a las 8:30 de la noche, en el Teatro Nacional Eduardo Brito.



Sofiane es uno de los pianistas y compositores más relevantes de estos tiempos. Se encuentra de gira por Latinoamérica y luego tiene una serie de conciertos en Estados Unidos que ya están vendidos sold-out.

Pamart nació en 1990 en los suburbios de Hellemmes en Lille, Francia, de ascendencia bereber, marroquí de Taroudant. A los 7 años ingresó como estudiante en el Conservatorio de Lille (al norte de Francia) en el que obtuvo una medalla de oro al graduarse.



De padres profesores y abuelo minero, Pamart tiene como paradigmas del piano a Chopin y Horowitz. Pero su espíritu inquieto le permite tener también un espíritu urbano. Esto le ha permitido ir desde la música clásica a la creación de sencillos de rap, electrónica y hasta en vídeo juegos, por lo que tiene la capacidad de unir el aceite y el vinagre: el mundo más sofisticado con el más desenfadado. Ha realizado colaboraciones con raperos franceses, como Koba LaD, Vald, Maes, Sneazzy, Hugo TSR, Scylla, Lord Esperanza, Frenetik y Dinos.



El llamado “Piano King”, es el primer pianista en hacer historia con un tour mundial de conciertos agotados durante 2022. Esa gira en noviembre al cerrar en el Accor Arena de Bercy ante 20.000 personas.



Sofiane Pamart ha recibido ocho Discos de Oro y cuatro de Platino por sus colaboraciones en la escena rap y electrónica.



Su primer disco “Planet” (2019), lo caracterizó como un viaje musical introspectivo de 12 canciones que llevan el nombre de 12 lugares del mundo desde Sicilia a Nagasaki pasando por Bora Bora o La Habana.



Las boletas para el concierto se venden en Uepa Tickets desde RD$4,330 en platea primeras filas, a RD$3,250. Mientras en balcón los precios van de RD$2,710 a RD$2,165.

Algunos eventos programados

-Proyección y debate del filme Bantú Mama (RD-Francia), será con la presencia de la actriz y guionista Clarisse Albrecht.



-Velada gastronómica francesa, viernes 10 de marzo, 7:00 pm, en el jardín de la Alianza Francesa de Santo Domingo, donde se presentará un buffet con especialidades gastronómicas de Suiza, Marruecos, Haití, Canadá, Mónaco y Francia.



-Misa del Mes de la Francofonía, miércoles 15, a las 9:30 am en la Parroquia Catedral Santa Ana, en San Francisco de Macorís.



-Visita guiada en idioma francés de la exposición “Happy”, del artista dominicano recientemente fallecido Jorge Pineda. Sábado 18, a las 10:30 am en el Centro León de Santiago.



-Grupo de Jazz Suzanne. Miércoles 22 de marzo, a las 8:00 pm, en el Café Mecenas del Centro Cultural Mirador / Viernes 24, a las 7:00 pm, en el Centro León de Santiago / Domingo 25 de marzo, 7:00 pm en el Centro Cultural Perelló de Baní.



-Proyección documental “Láme du vin” de Marie-Ange Gorbanevsky y degustación de vinos. Viernes 31, 7:00 pm, Casa de Teatro.