Dueña de una de las voces más poderosas de la salsa, La India ha tenido sus épocas buenas y regulares. Ahora parece renacer como la Rosa de Sarón.



Decir “La India” nos remite enseguida a temas como “Vivir lo nuestro”, “Mi mayor venganza”, “Qué ganas de no verte” y muchas más. Pero nos remite de inmnediato a una de las mejores voces femeninas que ha tenido la salsa.



Apodada por Celia Cruz como “La Princesa de la Salsa”, La India parece renacer como la Rosa de Sarón, esa bendita flor de Israel, que florece de manera maravillosa y cuando se desprende de su tallo sigue con vida, pero lo más sorprendente es que si esa flor se adhiere nuevamente de donde fue cortada, sin importar el tiempo que haya pasado, revive de forma mágica.



La India acaba de participar en los Heat Latin Music Awards 2025, celebrados en Medellín, Colombia, donde fue objeto de un homenaje. Se supo allí que el gran productor de música tropical Sergio George prepara un tema para que lo grabe a duo con Yailín. Por cierto, fue falso que Yailín se negara a participar en la noche del Festival sino que, según expuso la propia Diana Montes a elCaribe, la dominicana se había torcido un pie la noche antes y le fue imposible participar, porque no podía bailar, y tuvo que ser vista por más de un médico.



Pues bien, La India dijo a este medio: “Celia era alegre, sabrosa, bellísima persona, dulce como el azúcar… no la podemos olvidar, porque trabajó mucho. Porque dejó mucha música -cinco décadas- de sabor”.



“Yo era su ahijada. Pero ella siempre me aconsejó. Me dijo: ‘Yo te puedo apoyar’, pero está en ti, está en ti, que eches palante, que no te dejes caer. Y me insistía, ‘no te dejes caer, porque este es un género dominado por los hombres, pero yo voy a ti’, ella me decía”, explicó ante una pregunta sobre cómo recordaba a Celia.



“Como ella me decía voy a ti, yo también voy con ella. y caminaba con ella, con Tito y con los maestros que creyeron en mí, porque solo no lo puedes lograr”, insistió.



La nueva generación



La India dijo sentirse comprometida con el apoyo a los talentos de la nueva generación. Eso fue lo que le enseñaron los grandes maestros que conoció. “Porque a mí me apoyaron”, dejo caer en referencia al espaldarazo a Yailín.



Expresó sentirse emocionada y comprometida con el homenaje que le ofrecieron. “Siiiii, porque estoy aquí y lo que me vayan a dar que me lo den en vida. Estoy presente, viva, celebrando mi década de los 50, y me siento feliz y soy agradecida”.



Su próximo disco lo está produciendo Victor Manuelle, salsero y puertorriqueño como ella. “Pero Sergio George siempre va a estar conmigo. Es lo más interesante que hemos tenido como productor en nuestra música. No hago más que darle la oportunidad a un gran hermano que por dentro quería siempre colaborar conmigo y sé que la gente se va a sorprender con lo que va a hacer Víctor Manuelle. Como productor es un genio. Como artista, como un hombre que es dedicado a su arte, es impresionante trabajar con él”, expuso.



“Yo nací en Puerto Rico, pero me crié en el Condado de la Salsa, un condado donde también nació el hip hop, el rap, en el Bronx, y eso fue algo formativo, educacional para mí. Y le doy las graciaspoque conozco muchas cosas que quizas la gente no conoce, me crié en un barrio muy musical”, manifestó la artista que fue muy generosa en la alfombra verde de los premios Heat.

Los inicios de la gran cantante salsera

Su nombre real es Linda Bell Viera Caballero. Aunque nació el 9 de marzo de 1969 en Río Piedras, Puerto Rico, cuando era bebé, sus padres se mudaron a un barrio del sur del Bronx conocido como la Candela.

Su nombre artístico se lo puso su abuela, Justa Guadalupe, al ver que tenía rasgos taínos y que su tez era trigueña y su pelo lacio y negro. Comenzó a cantar siendo una niña e incluso tomó clases de ópera brevemente.



La India asistió a la escuela primaria en el Bronx, y es ahí donde conoció a Louie Vega, otra persona que se convertiría en una figura clave en su vida, tanto como su productor, así como su marido. A los 14 años comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como modelo.



Vega es sobrino del ícono de la salsa Héctor Lavoe, quien le presentó en las crecientes escenas de hip-hop y el estilo libre de la ciudad, y aunque era solo una adolescente, terminó uniéndose al trío de estilo libre TKA. Con el grupo viajó por los Estados Unidos en gira. Luego de años en el grupo, India decide dar paso como solista y firmó un contrato discográfico con Reprise que planeaba en la comercialización como la versión latina de Madonna.