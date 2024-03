ESCUCHA ESTA NOTICIA

La princesa de Gales, Kate Middleton, esposa del heredero a la Corona británica, el príncipe William, anunció este viernes en un vídeo que se le ha diagnosticado un cáncer y que ya comenzó un tratamiento de «quimioterapia preventiva».

«En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres. En ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa», explica la princesa.

«La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva. Me encuentro ahora en sus fases iniciales», agregó.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

«Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia», dijo Middleton en el vídeo. “Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Nos ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento. Pero lo más importante es que nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que todo estará bien», agregó.

Finalmente, la princesa de Gales pidió tiempo y privacidad para completar su tratamiento contra el cáncer.

«Mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría. Y espero volver cuando siga adelante. Pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo», dijo, concluyendo con un mensaje para cualquiera que esté luchando contra el cáncer: «Por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. Usted no está solo».

Los rumores sobre Kate Middleton se confirman

Middleton mantiene un perfil bajo desde que el Palacio de Kensington anunció que la princesa recibió el alta de la Clínica de Londres el 29 de enero y que se encontraba bien. A medida que aumentaban las especulaciones, el 29 de febrero, los funcionarios de palacio se sintieron obligados a repetir que llegarían noticias sobre su salud si había algo importante que decir.

En días pasados, un video donde se mostraba a la Princesa de Gales de aspecto saludable, incluido uno donde camina con su esposo, el Príncipe William, cerca del Castillo de Windsor, trató de llevar calma a los seguidores de la corona británica. Pero eso hizo o nada para frenar las especulaciones y las teorías de conspiración sobre su procedimiento médico y su recuperación.