Email it

Dentro de la música alternativa dominicana Letón Pé es de las artistas mejor valoradas.



La voz de Leticia Pelliccione -su nombre real-, utiliza suaves melismas que no están construidos por la tecnología, como en “¿Klk tú bebe, baby?” o en “No”, de hace tres años, donde su voz es mucho más auténtica.



Su estilo tiene referencias de la mismísima Shakira, quizás también de Yendry, pero también de sí misma.

Con Nikóla hizo “Echa pa’ atrá”, un tema pegajoso y que demuestra sus lecturas del rap y de la música electrónica.



Su lírica se mueve en el borde de los desfiladeros de lo urbano, pero salta los abismos y llega más allá de los netamente cotidiano y coloquial.



El rap, por supuesto, es el hueso de su aceituna, junto a su manera de asumir otras músicas, fusionar, rubatear, como hace en el tema “Pa qué?”, grabado junto a Choby. “Este tiguerazo, me tiene patinando / Pero como una lady yo lo voy mandar / Pal carajo”.



Más para acá en el tiempo, hace nueve meses subió “Mi barrera”, donde el uso de la trompeta -solo incluido- aporta un acento muy alejado de la música urbana y que forma parte de esas hierbitas que le echa a lo suyo para que sea alternativo. Luego “La caleta” y “El chuleo”, en esta última se entrega a una balada rockeada, que es de lo mejor de toda su producción, musicalmente hablando.



Ahora entregó junto a la española Ana Mancebo “Bailo pa’ mí”, un tema que la pone con pies firmes en el lanzamiento internacional. El tema es producido por el productor ganador del Grammy Latino Fux Beat. Recientemente debutó en SXSW como artista oficial en múltiples exhibiciones, incluyendo el Radio Day Stage de KEXP x El Sonido. La hemos visto en Isle of Light (Santo Domingo) y La Mar de Músicas (Cartagena). Es parte de ‘10 actos latinos listos para triunfar en 2023’ de Rolling Stone.



¡Esperen y ya verán!